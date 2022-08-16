منهم السويدي وياسين منصور.. النقل: تعاقدنا مع رجال أعمال لتسمية محطات بأسمائهم مقابل تحمل تكاليف الإنشاء (فيديو)

كشف وزير النقل كامل الوزير، مساء الثلاثاء، عن تعاقد مع رجال أعمال منهم المهندس أحمد السويدي وياسين منصور وعدد من الجهات والجامعات لدفع تكاليف إنشاء محطات ركاب في بعض مشروعاتها الجارية، مثل المونوريل ، والقطار الكهربائي الخفيف lLR.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على “مسؤوليتي”، أن ذلك سيكون مقابل تسمية تلك المحطات بأسمائهم ، أو أسماء مشروعات مملوكة لهم.

إنشاء محطات مقابل التسمية

وأشار إلى أنه يشكر جميع من تعاقد معهم، لافتا إلى أن ملاك كومباوند كبير جدا في شارع التسعين، اتبرعوا بدفع ثمن محطة مونوريل بقيمة 6 مليون يورو، وسددوا مليونا والباقي بالتقسيط مقابل تسمية المحطة باسمهم

وأضاف:/ “تخيل لما المونوريل ده ينزل كده أمام الكومباوند ومكتوب على المحطة 1 شارع التسعين”.

وأوضح أن “رجل الأعمال المهندس أحمد السويدي مشكورا هنسمي محطتين في مشروع الـ LRT عنده محطة السويدي ومحطة ثانية للكلية التكنولوجية، كما ذكر الراجل امبارح قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان عايز يدفع بالجنيه المصري قولتله لأ.. زيك زي الاخرين باليورو”.

وتابع: “ياسين منصور اتعاقدنا معاه علشان المول بتاعه في أكتوبر والكومباوند بتاعه، هنسمي المحطة بإسمه وكله باليورو”.

واستدرك قائلا: “لكن هناك جامعات مصرية اتعاقدت معانا فعلا لكن خدنا منهم بالجنيه المصري زي مؤسسة الأهرام بخصوص الجامعة الكندية، أو جامعة مصر”.

تعظيم دخل وزارة النقل

وأكد الوزير أن الذين تم التعاقد معهم سيتستفيدون من الشق الإعلاني، ونحن سنتفيد بتعظيم الدخل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الدخل، مشيرا في هذا الصدد إلى مع يتم في محطة مترو أنفاق عدلي منصور .

وأوضح أن الصالة الكبري في قطار المونوريل محطة عدلي منصور ستحتوي على ماكينات الصرف الآلي ومحلات ومطاعم شهيرة .

وأضاف الوزير أن 42 مليون جنيه سنويا هي قيمة التعاقد على المحلات والمطاعم أمام محطة عدلي منصور ، كما أنه تم تأجير جراج خاص أسفل المحطة.

في سياق آخر، أكد كامل الوزير وزير النقل والمواصلات أنه تم التعاقد على 1300 عربة سكة حديد من روسيا تكلفتها على مصر ما يقرب من بقيمة مليار يورو.

وتابع الوزير أنه تم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مصنع مصري لتصنيع عربات سكك حديدية وقطارات مترو أنفاق وذلك بالتعاون مع شركة تريك وتالجو لتصنيع 1000 عربة سكة حديد ومترو أنفاق.