منها MUMM للأطعمة المنزلية.. «أليكس إنجلز» يستثمر في 3 شركات ناشئة بمصر

أعلن صندوق الاستثمار الملائكي «أليكس إنجلز» قرب مرحلة الإغلاق الأولي بقيمة 100 مليون جنيه، بالتعاون مع عدد من الشركاء والمستثمرين الملائكيين الآخرين، بنهاية الشهر الحالي.

وأعلن طارق القاضي، الشريك المؤسس بالصندوق، ومجموعة الاستثمار الملائكي عن استثمار الأخيرة في مراحل متقدمة من ثلاث شركات ناشئة عاملة في السوق المصرية؛ وهى: شركة «MUMM» للأكل المنزلي، و«أورديرا» وهي شركة متخصصة في تسهيل عملية توصيل الطعام وخدمات الحصول على الأطعمة الجاهزة «تيك أواي»، بالإضافة إلى شركة أخيرة متخصصة في الخدمات المالية وهي شركة «الجمعية».

وقال إن الصندوق يستهدف التركيز على مساعدة الشركات الناشئة التي تبحث عن جولات تمويلية بعد مرحلة التأسيس، خاصة مع قلة حجم الاستثمارات المخصصة للشركات في هذه المرحلة.

وأضاف خلال مائدة مستديرة حضرها عدد محدود من الصحفيين أن الصندوق سيبدأ في الاستثمار نهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أنه يستهدف تمويل ما بين 50-80% من احتياجات الشركات في تلك المرحلة التمويلية التي غالبًا ما تواجه صعوبة في جذب الاستثمارات.

وألمح إلى أن حجم الاستثمارات في تلك المرحلة يتراوح بين 500 ألف إلى 2 مليون جنيه.