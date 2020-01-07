منها 8K.. «سامسونج» تطلق موديلات جديدة من التليفزيونات الذكية

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات النقاب عن أحدث تشكيلات من تلفزيونات MicroLED وQLED 8K وLifestyle، خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2020.

وتتميز الطرازات الجديدة لشاشات العرض بأحجامها المختلفة وقدرات الارتقاء بجودة المحتوى إلى دقة 8K المعتمِدة على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقنيات العرض المتطورة، وغيرها من الخصائص والتقنيات الجديدة التي طوّرتها سامسونج.

صرح يونغ هي هان، رئيس قسم تقنيات العرض المرئي في شركة سامسونج للإلكترونيات: “يعتمد المستهلكون في عصرنا الحالي على شاشات العرض للعمل وممارسة التمارين وحتى التسوق من المنزل. ومع استمرار تطور أنماط حياتنا، تشهد شاشات العرض هي الأخرى تطورات مستمرة لمواكبة متطلبات المستهلكين وتمكينهم من الاستمتاع بالمحتوى المفضَّل لديهم بجودة عالية مع إتاحة المعلومات التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية”.

وتابع قائلًا: في إطار رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز التجربة المرئية وتوفير “الشاشات في كل مكان”، يسرُّنا تقديم تجربة عرض أكثر ديناميكية واتصالًا في المنزل من خلال دمج الميزات التي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية 8K في شاشات العرض التي طوّرناها”.

وقال جريس دولان، نائب رئيس قسم الاتصالات التسويقية بشركة سامسونج للإلكترونيات أمريكا: “يتوقع المستهلكون، اليوم، أجهزة التليفزيون ذات القدرة على الانسجام بشكل كامل مع أنماط حياتهم الفردية، لذا تعمل سامسونج على إعادة صياغة الدور الذي تلعبه شاشات العرض في تقديم خدمات رقمية جديدة وخلق تصميمات جديدة تسهم في تحسين حياة المستهلكين حول العالم”.