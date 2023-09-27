منها 7 من تبرعات المصريين بأستراليا.. «الهجرة» تفتتح 11 عيادة متنقلة لخدمة الريف

افتتحت وزيرة الهجرة 11 عيادة متنقلة منها 7 عيادات وفرت عبر تبرعات المصريين المقيمين في دولة أستراليا، لخدمة القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء الحدث بحضور أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، وممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية وعدد من الفنانين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المصريين المقيمين في دولة أستراليا المشاركين في الدعم الحاضرين خصيصًا لحضور الاحتفالية.

وأشادت الوزيرة بجهود المؤسسة، لافتة إلى أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني يستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تتفيذها في إطار رؤية مصر 2030، مؤكدة ضرورة تعاون الحكومة مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيقها.

وأكدت أن وزارة الهجرة فخورة بدعم المصريين بالخارج للمؤسسة، حيث التعاون معها في إطار المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، والتي تعمل عليها الوزارة لاستهداف 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية بها 72 قرية الأكثر عرضة لتلك الهجرات، مع توفير الفرص البديلة لأهلها من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني على العمل وغيره من أوجه الدعم.

وثمنت التعاون والتنسيق الكبير الجاري بين وزارتي الهجرة والتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لدعم الفئات الاكثر احتياجًا ووزارة الصحة والسكان، لتوفير الخدمات الصحية على أعلى مستوى في تلك المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة.

وقامت المؤسسة بتكريم السفيرة سها جندي تقديرًا لجهودها في رعاية المصريين بالخارج ولدعم جهود المؤسسات الوطنية، ما يمكنها من القيام بدورها في خدمة المجتمع، كما كرم مجموعة كبيرة من المصريين في الخارج الذين يقدمون الدعم الكبير للمؤسسة فيما تقوم به من مشروعات.

وقد شهد الحفل حماس أحد مصريي الخارج المشاركين وتبرعه بتمويل العيادة رقم 12، تأكيدًا على الشعور بالواجب تجاه غير القادرين على مواجهة تحديات الحياة، ودعمًا لتوفير المزيد من الخدمات الصحية لأكبر عدد ممكن من محتاجيها.

والجدير بالذكر أن العيادات المتنقلة تخدم القرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتحتوي كل سيارة على 3 عيادات طبية وملحق بها عيادتان خارجيتان ومعمل تحاليل وغرفة للأشعة وصيدلية، وتذهب للنجوع والقرى في 7 تخصصات طبية، حيث تقدم كل عيادة الكشف والعلاج لحوالي 350 مريض في اليوم الواحد، بإجمالي 10 آلاف مريض أو أكثر شهريًا للعيادة الواحدة.