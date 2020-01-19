منها 40 ألفًا تجاوز سرعة.. «المرور»: ربع مليون مخالفة خلال أسبوع

من خلال الحملات التي شنتها على الطرق لتسيير الحركة المرورية.

سجلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 237999 مخالفة متنوعة لقائدي السيارات، من خلال الحملات التي شنتها على الطرق لتسيير حركة المرور ومنع التكدس، خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، خلال الأسبوع الماضي.

مخالفات المرور

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ظهرت أبرز مخالفات المرور: 41597 تجاوز السرعة المقررة، 563 قيادة تحت تأثير مخدر، 4766 موقف عشوائي.

قضايا تموينية

وفي سياق آخر، أظهر التقرير، كشف شرطة التموين 5859 قضية تموينية متنوعة، جاءت على النحو التالي:

51 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 176 إسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 23760 جنيهًا، 8 أخرى مواد بترولية، بمضبوطات 70120 لتر.

إضافة إلى 5800 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات 550,080 طن، أبرزها: 260 سلع غذائية فاسدة، بمضبوطات وزنت 129,226 طن، و75 أخرى بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات 30,834 طن.

الثروة السمكية

وضبطت شرطة المسطحات المائية، 248 قضية بمجال حماية الثروة السمكية، أبرزها: قضايا صيد مخالف، لنشات ومراكب مخالفة، غزل مخالف، جوابي مخالفة.

إضافة إلى 499 قضية بمجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و224 أخرى بمجال حماية منافع الرى والصرف “التعدى بالردم”.

وكشفت 88 قضية بمجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و60 قضية بمجال حماية الملاحة الداخلية، وقامت بتأمين 662 لنش وباخرة سياحية.

استمرار الحملات الأمنية

كانت شرطة النقل والمواصلات أعلنت عن 816 قضية متنوعة، وضبط تشكيل عصابى ضم 3 متهمين.

أبرزها جرائم سرقات عامة، حيازة أسلحة نارية وذخائر، سلاح أبيض، أموال عامة، تسول، حيازة مواد مخدرة، باعة جائلين، اتصالات وبريد.

وأكدت وزارة الداخلية على استمرار حملات المرور وإدارات قطاع الأمن الاقتصادي لضبط المخالفات والجرائم في كل أنحاء الجمهورية.