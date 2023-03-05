منها 4 عربية.. مسؤول: روسيا تتجه لإلغاء التأشيرات مع 11 دولة

تعكف روسيا على إنهاء اتفاقيات تلغي بموجبها تأشيرات دخول المواطنين الروس مع 11 دولة، من بينها 4 بلدان عربية: السعودية والكويت والبحرين وعمان، حسبما ذكر موقع قناة العربية نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي، يفجيني إيفانوف.

وقال إيفانوف لوكالة أنباء “تاس”: “مشاريع الاتفاقيات الحكومية بشأن إلغاء التأشيرات للمواطنين (الروس) مع عدد من الدول، وهي: البحرين، وعُمان، والسعودية، وجزر البهاما، وباربادوس، وهايتي، وزامبيا، والكويت، وماليزيا، والمكسيك، وترينيداد وتوباغو، في مراحل مختلفة من العمل”.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن عملية التفاوض والتوصل إلى الاتفاق بشأن مثل هذه الاتفاقيات، وسرعة التوقيع عليها تتعلق بالجانب الروسي وشركائه على حد سواء، مشيراً إلى أنه عندما سيتم إبرام الاتفاقيات، ستعلن الخارجية الروسية عن ذلك بالتأكيد.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن، في فبراير الماضي، أن روسيا تخطط لإدخال نظام بدون تأشيرة مع 11 دولة.