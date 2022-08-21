منها 351 مليونا أحجار كريمة.. صادرات مصر للإمارات تقفز إلى 576.7 مليون دولار في 3 شهور

قفز حجم صادرات مصر للإمارات إلى 576.7 مليون دولار في 3 شهور خلال الربع الأول من عام 2022، تصدرها اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة بقيمة 351 مليون دولار، فيما بلغت الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها 64.1 مليون دولار.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 712.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%.

السلع المصدرة للإمارات

وتابع التقرير: إن أهم ما صدرته مصر إلى الإمارات خلال الربع الأول من عام 2022، لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية، وفواكه بقيمة 29.4 مليون دولار، وملابس بقيمة 24.9 مليون دولار، وخضر ونباتات بقيمة 19.7 مليون دولار.

السلع المستوردة من الإمارات

كما ذكر التقرير أن أهم ما استوردته مصر من الإمارات خلال الربع الأول من عام 2022 ، هي لدائن ومصنوعاتها بقيمة 144.9 مليون دولار، ولؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 77.5 مليون دولار، والوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 67.6 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 53.4 مليون دولار، وأسماك بقيمة 45.7 مليون دولار.

وكشف التقرير عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%، إذ انخفضت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتسجل 642.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 793.3 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19%،

كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 576.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 340.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 69.5%..

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %.

وذكر التقرير أن قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر بلغت 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.6%.

وسجل عدد سكان مصر 103.8 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الإمارات 10.1 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجدين بدولة الإمارات طبقــاً لتقديرات البعثة 950 ألف مصري حتى نهاية 2020.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل بعد ظهر اليوم بمطار العلمين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفاً على مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.