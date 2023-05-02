منها 20 ألف وجبة.. «التضامن»: الهلال الأحمر المصري نفذ العديد من التدخلات لدولة السودان

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهلال الأحمر المصري قام بتنفيذ العديد من التدخلات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لدولة السودان، والتي منها 329 عملية نقل من المعبر للجهة النهائية، و565 كشفا طبيا لتقديم الإسعافات الأولية والأدوية.

وتابعت: نفذ الهلال الأحمر المصري 600 جلسة وخدمة للدعم النفسي والاجتماعي، فضلا عن توزيع أدوات نظافة شخصية، كما قام بتوفير 20 ألف وجبة غذائية لمواطني السودان.

بالإضافة إلى تنفيذ حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الطالبات والطلاب والجاليات العربية لتوضيح معايير الأمن والسلامة الضرورية من أجل الحفاظ على أرواح الأفراد هناك.

ويستقبل الهلال المصري البلاغات اليومية من خلال غرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم النفسي وتوجيه القادمين للطرق الآمنة من حيث آليات الخروج طبقا لما أعلنته الدولة المصرية.

تفاصيل اجتماع وزارة التضامن الاجتماعي

الهلال الأحمر المصري

شاركت نيفين

وزيرة التضامن الاجتماعي عبر الفيديو كونفرانس في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك لبحث ومناقشة تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية لدولة السودان إزاء الأوضاع التي تشهدها.

وترأس الاجتماع مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر رئيس الدورة 42 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

وذلك بمشاركة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسيد ماجد الغانمي ممثل رئيس المكتب التنفيذي لمكتب وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية الأمانة الفنية للمجلس.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن

قلبٌ واحد شريانه النيل وصمامه التضامن والتعاون والإخاء، مشيرة إلى أنه منذ اندلاع الأحداث في السودان العزيزة، والدولة المصرية تبذل خالص الجهود للوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق.

بجانب دعوة الأفراد المتحاربة لوقف الصراع، وضمان مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية والاجتماعية، والعمل على سلامة الجاليات العربية وإجلائها على الحدود المصرية – السودانية.

وأفادت القباج أن جمعية الهلال الأحمر المصري قامت من خلال فريق عمله الدؤوب وعن طريق المتطوعين بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني واللجنة الدولية للصليب الأحمر والسفارة المصرية في السودان.

ومع أجهزة الدولة المصرية للوقوف على تطورات الأحداث أولا بأول، وتقديم خدمات الإغاثة الإنسانية والطبية والاجتماعية.

والتي شملت؛ استقبال ومساعدة القادمين وإنهاء الأمور المادية وتجهيز وسائل النقل المختلفة إلى مدينة أسوان ومنها إلى الجهة النهائية، وتجهيز الإنترنت ووسائل الاتصال لإجراء الاتصالات المحلية والدولية لتواصل القادمين مع ذويهم وطمأنتهم.

وأوضحت

أن جمهورية مصر العربية من خلال عضويتها الدائمة في المكتب التنفيذي لمجلس الشئون الاجتماعية العرب تعلن عن كامل استعدادها وبذل خالص الجهود في شراء وتسليم المساعدات الإغاثية والاجتماعية التي يقرها المجلس الوزاري، وذلك من خلال الهلال الأحمر المصري في ضوء خبراته المتميزة في الإغاثة الإنسانية.

وأشارت إلى أنه في حالة موافقة المجلس الموقر على المقترح؛ تقوم الأمانة العامة ببلورة ذلك في القرار المقترح في الفقرة رقم 2 من القرار، على أن يتم تعديلها لتصبح: “يتم إيصال المساعدات للمتضررين بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المعنية الأخرى”.