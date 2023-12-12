منها 1420 حالة تحدث بالموبايل.. المرور يحرر 73.5 ألف مخالفة خلال يوم

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 73593 مخالفة مرورية متنوعة.

وخلال المخالفات المضبوطة من المرور تحرير 30267 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 428 مخالفة السير بدون تراخيص.

وحرر رجال المرور 81 مخالفة دراجات نارية، 1420 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 18 مخالفة موقف عشوائي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.