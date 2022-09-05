منها 112 للباعة الجائلين.. مترو الأنفاق : عمل 116 محضرا خلال أغسطس الماضي

قالت شركة مترو الأنفاق إنه تم عمل 116 محضرًا خلال شهر أغسطس الماضي، موضحة أن 112 محضرًا منها للباعة الجائلين، و3 محاضر تسوُّل داخل القطارات، ومحضر مخالفة عبور السكة.

وذكرت شركة المترو أن الإدارة العامة للأمن الداخلي قامت بوضع خطة عمل تستمر من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، بقيادة اللواء إبراهيم بخيت، مدير عام الإدارة العامة للأمن، وبالتعاون مع شرطة مترو الأنفاق،

حيث تم شن حملات مكثفة بالخطّين الأول والثاني خلال شهر أغسطس الماضي، وتواجدت الحملة بعدد كبير من المحطات،

وقامت باستهداف المحطات الأكثر كثافة (المرج الجديدة، المرج، عزبة النخل، المطرية، حلمية الزيتون، حدائق الزيتون، سراى القبه، منشية الصدر، كوبرى القبة، الدمرداش، غمرة، الشهداء، أنور السادات، جمال عبد الناصر، الملك الصالح، السيدة زينب، طره البلد، العتبة، روض الفرج، مسرة، سانت تريزا، كلية الزراعة، شبرا الخيمة).

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بالتسهيل والتيسير على الركاب وإزالة أية معوقات والتصدي لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين بخطوط المترو بالمحطات وداخل القطارات، وبتعليمات المهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

الغرض من الحملات القضاء على كل الظواهر السلبية داخل مرفق المترو

وأوضحت شركة مترو الأنفاق، في بيان صحفي، أن مثل هذه الحملات الغرض منها القضاء على كل الظواهر السلبية داخل المرفق، وإحكام السيطرة على حركة الركاب عبر بوابات الدخول والخروج،

كما تهدف أيضًا إلى تسهيل ركوب المواطنين وعدم الانتظار على الأرصفة، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة وعدم نزعها داخل القطارات،

ومن يخالف ذلك يتم توقيع الغرامة الفورية المقررة بخمسين جنيهًا، ومن يمتنع يتم عمل محضر بمعرفة الشرطة، وأيضًا للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين داخل القطارات وضبطهم وتسليمهم إلى شرطة المحطة لعمل محاضر لهم، وأيضًا المشاركة في تأمين عمليات نقل الإيراد اليومي بالخزينة النقالة للخطَّين الأول والثاني.

وطالب أحمد عبد الهادي، متحدث مترو الأنفاق، جمهور الركاب بالتواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048،

وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg؛

وذلك لتلقِّي كل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقِّي كل شكاوى المواطنين المتعلقة بكل الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.