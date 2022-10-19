منها 1.8 مليون بالقاهرة.. الحكومة تخطط لزراعة 7.7 مليون شجرة قبل نهاية العام (جراف)

تخطط وزارة التنمية المحلية لزراعة 7.7 مليون شجرة قبل نهاية العام المالي الجاري، ضمن مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة موزعة على 9900 موقع في المحافظات على مساحة تصل إلى 6600 فدان.

وأضافت وزارة التنمية المحلية، فى تقرير صادر عنها، أنه من المخطط التوسع فى زراعة الأشجار لإنشاء غابات جديدة و حدائق وتوفير الشتلات الزراعية اللازمة للمبادرة، إذ أنه من المخطط زراعة 100 مليون شجرة على مدار 7 سنوات.

وتابع التقرير: إن وزارة التنمية المحلية تتولى زراعة 79,7 مليون شجرة، فيما تتولى وزارتا البيئة و الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، زراعة 20,3 مليون شجرة ، وفقا للأعداد المقررة لكل منها، لسرعة تنفيذ المبادرة.

وأوضح التقرير أن مبادرة زراعة الأشجار تهدف إلى تحسين نوعية الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومكافحة فقر الغذاء، وزيادة الرقعة الخضراء ، وتوفير فرص عمل تعمل في زراعة الأشجار الجديدة ، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة .

كما تستهدف الوزارة خلال العام المالى الحالى زراعة 7,7 مليون شجرة ، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بزراعتها ، اضافة الى 2,7 تلتزم المحافظات بزراعتها.

100 مليون شجرة

وقررت “التنمية المحلية” ، بدء العمل فى مبادرة “100 مليون شجرة” بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة ، وعدد من المواقع التى تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية، و زراعة 1,83 مليون شجرة بمحافظة القاهرة ، و 670 ألف شجرة بمحافظة الجيزة ، و390 ألفا بالدقهلية ، و 354 الفا بمحافظة البحيرة ، و393 ألف بالشرقية.

كما أنه من المخطط أن يتم زراعة 434 ألفا بسوهاج ، و 334 ألفا بمحافظة القليوبية ، و 286 ألفا بكفر الشيخ ، و 245 ألفا بكل من محافظتى الإسكندرية والمنوفية و 261 ألفا بالغربية ، و206 آلاف بأسيوط، و 224 ألفا بمحافظة بنى سويف ، 272 ألفا بالإسماعيلية ، و 215 ألفا بمحافظة المنيا.

تجميل الطرق الجديدة بزراعة الأشجار

وتخطط الدولة لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الأشجار ، و تجميل الكباري والجسور بإستخدام أشجار الزينة ، ودهان واجهات العقارات والمباني المطلة على تلك الكبارى والجسور .

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه تم إتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئيسية والفرعية بالمحافظات ، وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقلة حضارية بكل مدينة.

وتابع إنه من المخطط خلال المرحلة الحالية إنشاء حدائق مركزية في عواصم المحافظات الكبري، وسيتم إعداد تقارير دورية عن الإجراءات التي تقوم بها المحافظات، وتتضمن المساحات الخضراء التى تم زراعتها، وعدد ونوعية الأشجار بها، والحدائق المركزية الحالية بنطاق كل محافظة، والمواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية.