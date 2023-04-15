«منها نقل المجازر».. مدبولي يتابع نتائج 144 تكليفًا رئاسيًا للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، اليوم السبت، لاستعراض عدد من الموضوعات محل الدراسة من جانب المركز.

وأكد رئيس الوزراء أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحصر الدقيق للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، والتوصل إلى سبل استغلالها على الوجه الأمثل.

واستعرض اللواء ناصر فوزي في الاجتماع تقريراً مفصلاً حول أهم الموضوعات الجاري دراستها من جانب المركز بالوقت الراهن بتكليفات رئاسية .

وعرض النتائج التي تم التوصل إليها في تقييم تلك الموضوعات حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من دراسة 128 موضوعاً، ويتم حالياً استكمال دراسة 13 موضوعاً، ط من إجمالي 144 موضوعاً صدرت تكليفات رئاسية للمركز بدراستها والتوصل إلى التوصيات المناسبة بشأنها.

وفي إطار استعراض الموضوعات محل الدراسة من جانب المركز، تطرق اللواء ناصر فوزي إلى الخطة المتكاملة لإنشاء وتطوير المجازر ونقلها خارج الكتلة السكنية على مستوي الجمهورية، ونوّه إلى أنه تم الانتهاء من تقييم الوضع الراهن للمجازر في 11 محافظة كأسبقية أولى، وهي:

شمال سيناء، وبورسعيد، والسويس، والغربية، والدقهلية، والقاهرة، وأسيوط، والوادي الجديد، وقنــا، والبحر الأحمر، وأسوان، بإجمالي (147) مجزراً، مضيفاً أنه تم وجار الإنشاء لعدد 10 مجازر جديدة خارج الكتلة السكنية وذلك بعدد 6 محافظات، ويتم إنشاء المجازر الجديدة واقتراح المجازر البديلة خارج الكتلة السكنية في ضوء مراعاة البعد المكاني للمجازر والحدود الإدارية للمراكز بالمحافظات.

ووجه رئيس الوزراء في هذا الإطار بسرعة إتمام الموافقات الخاصة بهذا الشأن وتوفير الأراضى المطلوبة.

كما عرض مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة نتائج دراسة مخطط التطوير العمراني لمنطقة الفسطاط، في إطار تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط، وموقف توسعات ميناء الاسكندرية ضمن خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية بهدف جعل مصر مركزا إقليميا في مجال صناعة النقل البحري واللوجيستيات.

إضافة إلى موقف خطة تطوير منظومة النقل والمراسي النهرية، وأيضا دراسة المواقع المقترحة بشأن المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، والمواقع المقترحة لتنفيذ مراكز تجميع الألبان بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تناول اللواء ناصر فوزي عدداً من الموضوعات الأخرى محل الدراسة، تضمنت موقف الأراضى بمنطقة مشروع إسكان “معاً” لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالأراضى الفضاء المتاحة بمحافظات القاهرة الكبرى، وكذلك الأراضى المطلوبة لإقامة محطات التحلية بالخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020/2025، بإجمالي 41 محطة مستهدفة.