منها نغم FM وراديو هيتس.. «المال» تنفرد بأسعار باقات راديو النيل الإعلانية  

حصلت “المال” على تفاصيل أسعار الباقات الإعلانية الخاصة بمجموعة راديو النيل NRC، علاوة على أسعار الفواصل الإعلانية على إذاعة On Sports FM، وتأتي الباقة الأساسية لرمضان 2022 الخاصة بمجموعة NRC، التي تضم أربع إذاعات هي: شعبي FM وراديو هيتس، إلى جانب نغم FM 105,3 وميجا FM 92,7 تحت مسمى (4x 1).

برامج الباقة الموحدة

وتضم الباقة عدة برامج تتم إذاعتها على المحطات السابق ذكرها في نفس التوقيت؛ وهي: برنامج “قطايف ولطايف”، ويقدمه الشيخ خالد الجندي يوميًّا في الواحدة ظهرًا، وبرنامج “30 أسرة في 30 يوم”ويقدمه الإعلامي شريف مدكور يوميًّا في الواحدة والربع ظهرًا،

بالإضافة إلى برنامج “خلطة الدنيا” وتقدمه دنيا صلاح، ويذاع يوميًّا في الواحدة وخمس وعشرين دقيقة، وبرنامج “اعترافات صائم”، وتقدمه لينا صالح وأحمد الشناوي يوميًّا الساعة الواحدة وأربعين دقيقة ظهرًا،

إلى جانب برنامج “حكايات الملاعب” تقديم الإعلامي إبراهيم فايق يوميًّا في الثانية ظهرًا، وبرنامج “ال يخاف يطلع برة” تقديم المذيعة سالي عبد السلام، والذي يُبث في الرابعة وخمس وأربعين دقيقة عصرًا، وبرنامج “حديث شيخ الأزهر” الذي يبث في الخامسة وأربعين دقيقة.

سعر الباقة الموحدة

ويبلغ سعر السبوت الإعلاني لتلك البرامج 800 ألف جنيه.

“الخدعة” في الصدارة

وانفرد برنامج المذيع خالد عليش “الخدعة” بصدارة أسعار الفواصل الإعلانية، حيث بلغ ثمن السبوت الإعلاني الذي يتخلل البرنامج 1.2 مليون جنيه.

سعر فواصل المسلسلات الإذاعية

وبلغ سعر السبوت الإعلاني للمسلسلات الإذاعية التي ستُبث على المحطات الأربع 1.2 مليون جنيه، ومن أبرزها مسلسل “العصمة في إيدي” بطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد، ومسلسل “موس صلاح” بطولة أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل، إلى جانب مسلسل “هاني مون” بطولة كريم محمود عبد العزيز وسوسن بدر.

باقات المدفع

ووصل سعر السبوتات الإعلانية الخاص بباقة “المدفع” على المحطات الأربع ON Sport FM إلى 600 ألف جنيه، البالغ عددها 150 سبوت، بينما وصل سعر السبوت الإعلاني أثناء العد التنازلي للمدفع 700 ألف جنيه.

باقات الذروة المرورية وخارجها

ويصل سعر السبوت الإعلاني أثناء فترة الذروة المرورية على المحطات الإذاعية الأربع لمدة 30 ثانية، إلى 17 ألف جنيه، مقابل 10 آلاف جنيه خارج فترة الذروة المرورية،

بينما وصل سعر السبوت الإعلاني لمدة 60 ثانية في فترة الذروة المرورية على المحطات الإذاعية الأربع، إلى 30 ألف جنيه، مقابل 17 ألف جنيه لنفس الفترة الزمنية خارج فترة الذروة المرورية.

باقة On Sport FM

وبلغ سعر السبوت الإعلاني لمدة 10 ثوان على إذاعة On Sports Fm أثناء بث البرامج 4.2 ألف جنيه، مقابل 5 آلاف جنيه لنفس المدة الزمنية أثناء مباريات كرة القدم،

بينما يصل سعر السبوت الإعلاني لمدة 60 ثانية أثناء البرامج 11.5 ألف جنيه، مقابل 20 ألف جنيه أثناء البث المباشر للمباريات.