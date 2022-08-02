منها مول على 200 فدان.. رئيس هيئة الاستثمار يكشف رغبة قطر في العمل بعدة قطاعات

التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها، وجهود الهيئة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة جهود الدولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، لجذب رءوس الأموال العالمية، وتنفيذ مشروعات كبرى بمختلف القطاعات، على النحو الذي يعزز الاقتصاد الوطني، ويسهم في دفع معدلات النمو والتشغيل بصورة كبيرة.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الزيارة التي قام بها مؤخرًا إلى دولة قطر، للترويج للفرص الاستثمارية في مصر، أسفرت عن بدء مشاورات للتنسيق مع عدد من المستثمرين القطريين بشأن عدد من المشروعات.

وأضاف أن مجموعة استثمارية مهمة أبدت رغبتها في تنفيذ مشروعات جديدة بمصر، تتضمن إنشاء مشروع لزراعة الحبوب مثل الذرة، والصويا، والقمح، على مساحة نحو 25 ألف فدان.

وكذا إنشاء مزرعة متكاملة بسَعة 50 ألف رأس ماشية، ومصنع لمنتجات الألبان بقدرة 300 مليون لتر سنويًّا،

إلى جانب إقامة مستشفى على مساحة 20 فدانًا، بالتعاون مع شركة أمريكية، بالإضافة إلى إقامة مول تجاري يضم العديد من الماركات العالمية، على مساحة تصل إلى 200 فدان.

ولفت إلى أنه تم التشاور مع مجموعة استثمارية مهمة بهدف التعرف على خطتها فيما يتعلق بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة،

وكذا استعراض الأراضي المتاحة للدراسة، بغرض تنفيذ المشروعات التي تستهدفها المجموعة في مصر.