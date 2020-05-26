منها منع الركوب بدون كمامة.. وسائل النقل تسقبل عودة العمل بـ 3 إجراءات

قالت مصادر مطلعة في السكة الحديد، والشركة المصرية لتشغيل وإدارة مترو الأنفاق، وهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، أنه تم إصدار تعليمات لكافة وسائل النقل المذكورة سلفاً، تنفيذ 3 إجراءات بداية من يوم السبت المقبل، مع انطلاق عمل تلك المرافق.

وأضافت أن التكليفات التي صدرت هي إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، تتمثل في إلزام ركاب جميع وسائل النقل استخدام الكمامات الطبية قبل الصعود، وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير اليومي لكافة المحطات، والمركبات بمختلف أنواعها، فضلا عن تشديد الرقابة على فترات التقاطر، بين قطارات المترو، والأتوبيسات في المحطات والمواقف.

وذكرت أن تقليل فترات التقاطر بين الأتوبيسات سيكون عامل رئيسي في انخفاض الأعداد داخل تلك المرافق، ومن ثم تم وضع جداول تشغيل مرنة، تزيد عدد المركبات الناقلة للأفراد بارتفاع المواطنين، وتنخفض بعدد الركاب خلال ساعات اليوم.

ولفت المصادر إلى أنه يتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل – أول فترة العمل بالإجراءات الجديد – حالة من الارتباك بين المواطنين المستخدمين لوسائل النقل العامة، لكن هناك أكثر من طريقة سيتم التعامل بها، لحل تلك المشكلة، على أن تكون العقوبات صارة بداية من الأسبوع التالي.

حجم نقل الركاب اليومي يصل إلى 6.25 مليون راكب، موزعة بين مليون راكب يتم نقلهم من خلال السرفيس و3 ملايين عبر مترو الأنفاق، إضافة إلى 2.25 مليون راكب تنقل من خلال أتوبيسات النقل العام والخاص، والبالغ إجماليها 4300 أتوبيس نقل عام ومينى باص فى القاهرة الكبرى.

ويبلغ عدد القطارات العاملة على الخط الأول لمترو الانفاق 47 قطارا تقوم بعدد 522 رحلة يوميا لنقل حوالى 3 ملايين راكب.

ويعمل على الخط الثاني 35 قطارًا، بعدد رحلات 664 رحلة لنقل مليون راكب يوميا، والخط الثالث 16 قطارا، بعدد 429 رحلة لنقل 500 ألف راكب يوميا، وفقا لبيانات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

وأسطول هيئة السكة الحديد، من الجرارات يصل إلى 820 جرارا، موزعة وفقا لبلد المنشأ بواقع، 342 قاطرة ألمانى، و298 كنديًا، و150 قاطرة أمريكية، و30 قاطرة مناورة إسبانية الصنع.

فيما يبلغ عدد عربات نقل الركاب 3500 عربة مكيفة، تتراوح سرعتها 90 إلى 120 ك/ ساعة، فيما تبلغ سرعة قطارات الضواحي 90 ك/ ساعة.

ووفقا للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، بلغت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر ا بنحو 5 مليارات و458 مليون.

ويبلغ أسطول هيئة النقل العام، 3000 أتوبيس، بعدد 38 ألف عامل ومهندس وفني وإدارى، ويحصل كل من مهندس الصيانة، وسائق السيارة، والمحصل، على %39 من إجمالي الإيرادات اليومية من التذاكر بواقع %13 لكل منهم، بخلاف الحوافز الأخرى والأجر الأساسي.

وأشارت إلى أن الهيئة تلقت تعليمات من المحافظة بتكثيف الأتوبيسات على الخطوط، لامتصاص أي زيادة في عدد الركاب، وتوفير خدمة مناسبة، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية، للحد من انتشار الفيروس سواء بين الركاب، أو العاملين بالمرفق.

يشار إلى أن وزارة النقل القطاعات التابعة لها بعمل حصر دقيق لتداعيات فيروس كورونا المستجد، مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات التى اتخدتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس منها قرار حظر التجوال، ومقارنة تلك الفترة بالمماثلة من العام الماضي، لدراسة إمكانية دعمها من حزمة المساندة البالغ قيمتها 100 مليار جنيه.

وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن محافظة القاهرة، أن عدد وحدات المينى الباصات العاملة فى مشروع النقل الجماعى نحو 1200 عربة، تملكها 17 شركة قطاع خاص.