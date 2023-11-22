منها منطقة لوجستية صناعية.. قرارات جمهورية بتخصيص أراض بعدد من محافظات الجمهورية لأغراض تنموية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا برقم 526 لسنة 2023 بتغيير الغرض من استخدام مساحة ١٣ر٩٠ فدان من الأراضي المخصصة لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ببرج العرب بالإسكندرية من نشاط إقامة مشروعات موانئ جافة إلى نشاط إقامة منطقة لوجيستية صناعية.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٥٢٨ لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٠٣ر٩ فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز سمالوط بمحافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لإقامة صوامع غلال عليها.

وأصدر الرئيس السيسي – كذلك – قرار رقم ٥٢٩ لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٥٠ر٨٩ فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية خشم الجاد بمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، لصالح محافظة شمال سيناء لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.

وأصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٥٣٠ لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص مساحة ٥١ر٣ فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية لاستخدامها في إقامة محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي ضمن مشروعات مبادرة “حياة كريمة”.

وأصدر الرئيس السيسي – أيضا – قرار رقم ٥٣١ لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص قطع أراضي بسوهاج لإقامة مجزر ومعهد خطوط ومدرسة مجتمعية ووحدة بيطرية ضمن مشروعات مبادرة “حياة كريمة”.

وأصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٥٣٢ لسنة ٢٠٢٣ بتغيير الغرض من استخدام قطعة أرض لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية ناحية قرية بني غالب بمحافظة أسيوط، من نشاط إقامة مجمعات استهلاكية إلى نشاط إقامة مخزن استراتيجي للمواد والسلع الغذائية.