منها مصر.. «سويفل» تعلن تحول 5 أسواق إلى نقطة التعادل في الأرباح خلال أغسطس

أعلنت “سويڤل”، المدرجة في بورصة ناسداك تحت اسم (SWVL)- الشركة المتخصصة في حلول النقل الجماعي التشاركي القائمة على التكنولوجيا، أن عملياتها حققت أرباحًا إيجابية في خمسة من أهم عشر دول تعمل بها؛ وهي: مصر، وتركيا، وألمانيا، وكينيا، والأردن، حيث وصلت الأرباح إلى نقطة التعادل قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وذلك خلال أغسطس 2022.

وأشارت بيانات سويڤل إلى أن هذه الدول الخمس تمثل نحو 58% من إجمالي العمليات، حيث استطاع كل من قطاعي المستهلك والشركات في هذه الدول تحقيق معدل ربحي- قبل الفوائد والضرائب والإهلاك- في عملياتها، والتي أثّرت إيجابًا على إجمالي أرباح الشركة.

قال مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سويڤل: “مستمرون في تركيزنا بهدف الحفاظ على النمو السريع مع تحسين الربحية، الذي اتبعناه على مدار الأشهر القليلة الماضية”.

وأضاف: “تمكنت الشركة من زيادة الإيرادات بمضاعف ربحية 3.4 مرات على أساس سنوي. وكذلك 1.3 مرة على أساس ربع سنوي، وذلك خلال الربع الثاني من عام 2022،

بالإضافة إلى تحقيق نقطة التعادل للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في جميع أنحاء إفريقيا ومعظم أوروبا والشرق الأوسط”.

وتشير توقعات سويڤل إلى أن الشركة ستنجح في تحقيق نقطة التعادل على المستوى الكامل، خلال الربع الأخير من العام الحالي، وعلى المستوى الموحد، بما في ذلك التكاليف المركزية في العام المقبل.

من جانبه، قال يوسف سالم، المدير المالي لشركة سويڤل: “مع تحول 58% من عملياتنا إلى نقطة التعادل أو الإيجابية للأرباح المعدَّلة، نعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح لتحويل التدفق النقدي إيجابيًّا في عام 2023.

وقد شملت الدول التي تحقق أرباحًا إيجابية ثلاثًا من أسواقنا الأساسية، واثنتين من الأسواق التي دخلناها نتيجة عمليات الاستحواذ التي قمنا بها مؤخرًا”.

وأضاف: “نحن نؤمن بأن ربحية كل من القطاعات المباشرة للمستهلكين والشركات في هذه الدول تدل على قدرتنا على الاستمرار في النمو وتعزيز هوامش الربح وتحقيق التناغم بين عمليات سويڤل في جميع الأسواق”.