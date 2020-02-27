منها مراقبة الأتوبيسات.. تفاصيل شراكة مواصلات مصر مع أورنج

أعلنت “أورنچ مصر” الشركة العاملة في خدمات الاتصالات المتكاملة، اليوم عن توقيع اتفاقية حصرية مع شركة مواصلات مصر لحلول النقل المبتكرة، بهدف تقديم خدمات مشتركة في منظومة النقل الذكي التي تتم تحت مظلة تقودها الهيئة العربية للتصنيع.

وبموجب الاتفاقية تقدم أورنچ ومواصلات مصر خدمات النقل الذكي، وتوفر شركة أورنچ حزمة من الخدمات منها وسائل الاتصال الإلكترونية، ونقل البيانات الحديثة بين أسطول النقل ومراكز التحكم التابعة لشركة مواصلات مصر.

وتمكن من خلال تلك الخدمات، مراقبة كل أوتوبيسات الأسطول من خلال الكاميرات المثبتة بكل أوتوبيس، ومعرفة عدد الركاب بكل رحلة وكذلك متابعة الحركة وتوزيع المسارات بصفة دورية عن طريق خدمة التتبع وادارة المركبات المقدمة بالتعاون مع شركة “ETIT”.

وبالإضافة إلى ذلك توفر أورنچ خدمات “الواي فاي” داخل أوتوبيسات ومحطات أوتوبيس مواصلات مصر والتي سيتمتع بها الركاب بالمجان بالإضافة إلي تخصيص الرقم الموحد للخط الساخن 012 80000 012 لخدمة الركاب.

وتدرس أورنچ بيع كروت مواصلات مصر الذكية “مواصلاتي” المستخدمة لركوب أوتوبيسات مواصلات مصر، في فروعها المختلفة، فضلا عن إتاحة “نقاط الولاء” التي تقدمها لعملائها من أجل استخدامها في شراء كارت مواصلاتي وشحنه.

وتستهدف أورنچ من خلال الاتفاقية إلي التركيز على دعم الحكومة فى ملف الشمول المالي والانتقال من مجتمع نقدي آلي مجتمع لانقدى من خلال الدفع الإلكتروني للركاب باستخدام خدمات أورنچ كاش إلى جانب تقديم عروض وأنشطة تسويقية مشتركة لعملاء الشركتين.

وتتميز مواصلات مصر بأنها مشغل النقل الجماعي الوحيد في مصر المدرج علي خرائط جوجل بحيث يستطيع العميل متابعة مواعيد الوصول المتوقعة للأتوبيسات وكيفية التنقل بين خطوط الأتوبيس المختلفة وكذلك الربط بمحطات المترو وتقدم أورنچ الدعم وخدمات الإنترنت والتواصل بين كل هذه المنظومة.

وقد جاءت هذه الاتفاقية بعد مذكرة تفاهم جمعت بين “أورنچ مصر” و”مواصلات مصر” و عدد من الشركات المتخصصة في تحالف بقيادة الهيئة العربية للتصنيع لإطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية في شهر نوفمبر الماضي.

وفي فبراير 2020 تم إطلاق العمل بأول أتوبيس كهربائي ضمن تلك المنظومة وكانت مواصلات مصر هي المشغل وأورنچ مصر مزود الخدمات التقنية.

وسبق أيضا لـ أ”ورنچ” تقديم خدمات تقنية في مجال النقل الذكي عندما أعلنت في ديسمبر الماضي على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “Cairo ICT” عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تنمية وإدارة القري الذكية لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير محطات الانتظار الخاصة وتوفير خدمات الإنترنت اللاسلكي بالمحطات وحافلات القرية الذكية.

وقال المهندس ياسر شاكر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “أورنچ مصر” عن امتنانه للمسئولين في مواصلات مصر وحرصهم على مواصلة التعاون لتقديم خدمات متميزة تليق بالسوق المصرية.

وتابع: “تمر سوق نقل الأفراد في مصر بمرحلة جديدة تماما تتزايد فيها المنافسة وأصبحت التكنولوجيا عنصرا جوهريا فيها، لذلك يشرفنا التعاون مع مواصلات مصر التي سنقدم معا مفهوما جديدا للنقل الجماعي في مصر”.

وعبر شاكر عن سعادته أيضا بالمشاركة في دعم مواصلات مصر التي تقدم مشروعا ضخما لطالما حلم به المصريون عبر توفير وسيلة مواصلات مريحة وآمنة وذكية تعمل على تحسين جودة النقل وتيسير حياة المواطنين.

وأعرب الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر عن سعادته بالشراكة الإستراتيجية بين مواصلات مصر الرائدة في مجال النقل الحضري المستدام، شركة أورنج الرائدة في تقديم الاتصالات المتكاملة.

وأشار إلى أن مواصلات مصر تفخر بتزويد شبكة مركباتها بتقنيات أورنچ في خدمات الإنترنت خاصة وأن الشركة تعد الأسرع في تقديم خدمات الإنترنت عبر المحمول، علاوة على تقديم خدمات تتبع المركبات ومراقبة أسطول أوتوبيسات مواصلات مصر المنتشر في محافظتي القاهرة والجيزة.

وأضاف، وفقا لبروتوكول التعاون سيتمتع عملاء أورنچ بمزايا إضافية لاستعمال شبكة مواصلات مصر بالإضافة لإتاحة خدمات الإنترنت اللاسلكي (الواي فاي) وعمليات تطوير محطات مواصلات مصر وكذلك مجال الدعاية والإعلان وبيع الكارت الذكي للمواصلات مصر (مواصلاتي) داخل فروع ومنافذ أورنچ، بالإضافة لعدد آخر من الخدمات المستقبلية لاستخدام خدمة “أورنچ كاش.

محمود جمال ومدحت إسماعيل