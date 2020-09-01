منها مدينة نصر ومصر الجديدة.. «تنظيم الاتصالات» يحدد المناطق المتأثرة بجودة الخدمة خلال يوليو

كشف جهاز تنظيم الاتصالات، في تقرير جودة الخدمة لشهر يوليو الماضي، عن المناطق التي تعاني مشاكل في جودة الخدمات الصوتية بالنسبة لشركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المحلية.

وقال الجهاز، في بيان صحفي، اليوم، إنه تم رصد 19 مدينة من أصل 81 مدينة تعاني في مؤشر عدم بدء المكالمات على شبكة فودافون في مدينة نصر ومصر الجديدة وعين شمس والسلام والعباسية والزمالك في القاهرة ومناطق في شرق الإسكندرية.

ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدن وأحياء، أهمُّها في القاهرة مدينة نصر، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (8) مدن وأحياء، أهمُّها في القاهرة مدينة نصر والزمالك، وفي الإسكندرية مناطق غرب الإسكندرية.

كما رصد الجهاز تأثر 24 مدينة من أصل 81 بالنسبة لشركة أورنج في مؤشر عدم بدء المكالمات، منها العبور ومدينة نصر والرحاب والعباسية وشبرا في القاهرة، والسادس من أكتوبر في الجيزة، وفي الإسكندرية مناطق في شرق وغرب الإسكندرية والساحل الشمالي، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (6) مدن وأحياء، أهمُّها مناطق في شرق الإسكندرية.

أما شركة اتصالات: فقد تم رصد عدد (17) مدينة وحيًّا تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، أهمها مدينتي والعبور ومدينة نصر والتجمع والمقطم في القاهرة ومناطق في شرق الإسكندرية، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (4) مدن وأحياء، وأهمها العبور والمقطم ومدينتي في القاهرة، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (2) مدينة وحي، أهمها المرج بالقاهرة.

ولشركة وي: من أصل (81) مدينة وحيًّا، تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد عدد (39) مدينة وحيًّا تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور والتجمع ومصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس والمرج والسلام وحدائق القبة والمنيل وشبرا وشبرا الخيمة والزمالك وحلوان والمقطم في القاهرة، والسادس من أكتوبر وإمبابة في الجيزة، وفي الإسكندرية مناطق في شرق الإسكندرية، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات حي المقطم في القاهرة.

وعلى صعيد جودة خدمات نقل البيانات، أظهرت نتائج قياسات سرعة تنزيل البيانات لعدد 81 منطقة قياس على مستوى الجمهورية، أن متوسط السرعة لشركة أورانج 31 ميجابايت في الثانية، مع ملاحظة أن نسبة 10% من الاختبارات التي أجريت لم تتعدّ 9 ميجابايت في الثانية، مع تميز الشركة في 51 منطقة من إجمالي 81 منطقة.

بينما بلغ متوسط السرعة لشركة اتصالات 27 ميجابايت في الثانية، مع ملاحظة أن 10% من الاختبارات لم تتعدّ 8 ميجابايت في الثانية، مع تميز الشركة في 16 منطقة من إجمالي 81 منطقة.

أما بالنسبة لشركة وي فقد بلغ متوسط السرعة 27 ميجابايت في الثانية، و10% من الاختبارات لم تتعدَّ 8 ميجابايت في الثانية، مع تميز الشركة في 10 مناطق، وقد بلغ متوسط السرعة لشركة فودافون 21 ميجابايت في الثانية، مع ملاحظة أن 10% من الاختبارات لم تتعدَّ 6 ميجابايت في الثانية، مع تميز الشركة في 4 مناطق.

يأتي هذا التقرير في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، جودة الخدمات المقدَّمة للمستخدمين من مشغِّلي شبكات الاتصالات في السوق المصرية، مع ضمان وعي المستخدمين بمستوى جودة هذه الخدمات.