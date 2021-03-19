منها محور الشهيد .. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق ومحاور القاهرة

الأمر الذي ساهم بشكل كبير في سهولة حركة المواطنين والمركبات وإنهاء التكدس المروري بتلك المناطق

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شنزو آبي الذي يربط حي مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة على امتداد طريق السويس حتي العاصمة الادارية الجديدة، الامر الذي ساهم بشكل كبير في سهولة حركة المواطنين والمركبات وإنهاء التكدس المروري بتلك المناطق.

واطلع الرئيس علي مستجدات الأعمال الجارية لتطوير مدينة الأمل من طرق وخدمات شاملة، كما تفقد أعمال تجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر.

والتقى بإحدي السيدات من المواطنات التي تصادف وجودها، حيث استمع لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها.

واطلع الرئيس من المسئولين في أحد مواقع العمل بمنطقة التجمع الخامس علي الموقف التنفيذي لعدد من المحاور والطرق، موجها بضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات ومرتادي الطرق الجديدة أخذا في الاعتبار الأهمية الكبرى لتلك المحاور في تعزيز عملية التنمية وتنظيم الحركة المرورية وسرعة التنقل.