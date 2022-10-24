منها مجمع التحرير.. مدبولي : تحديد قائمة جديدة من الأصول والشركات لنقلها للسيادي لطرحها للأستثمار

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم عن إن الحكومة تقوم حالياً بالعمل علي تحديد قائمة جديدة من الشركات المملوكة للدولة، للبدء في نقلها إلى الصندوق السيادي للدولة؛ لإعادة هيكلتها وتجهيزها للشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف خلال كلمته اليوم في اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 ، أن قائمة الشركات تتوزع على قطاعات كثيرة، وتتسم بسهولة إعادة هيكلتها والقدرة على اجتذاب القطاع الخاص للاستثمار بها ، لتعزيز الاستفادة من أصولها المختلفة

مصطفى مدبولي

وأضاف رئيس الوزارء أن صندوق مصر السيادي يسعي لتعظيم الاستفادة من كافة اصول الدولة، موضحاً أنه يتم نقل كيانات تابعة للدولة للصندوق بهدف تجهيزها مع القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة منها.

وكشف عن أن الطرح يحكمه ظروف البورصة وسوق المال بمساعدة بنوك الاستثمار المتخصصة، مشيرا إلى أن الدولة تمر منذ 3 سنوات بظروف استثنائية لذلك تلتزم الدولة باختيار الوقت المناسب للطروحات والعمل على عدد كبير من الشركات خاصة وأن الطرح الأولي يستغرق وقت طويل للوصول إلى مرحلة الفحص النافي للجهالة.

وقال مدبولي إن نقل عدد من الأصول الثابتة كمجمع التحرير لتصبح بحوزة الصندوق فضلا عن مجموعة من الأصول الأخرى لاتاحتها للاستثمار المباشر في عدة مجالات منها مجال الهيدروحين الأخضر؛ لتحقيق أعلى عائد اجتماعي.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أهمية اختيار الوقت المناسب لعملية الطرح، حتى نستطيع تحقيق أكبر عائد للدولة من وراء هذه الطروحات، لأنه ليس معقولا التفريط في أصل من أصول الدولة بقيمة متدنية في وقت كان من الممكن أن يُدر هذا الأصل قيمة أكبر لو تم طرحه في وقت مناسب.