منها «كوشاك».. ترخيص 593 سيارة من «سكودا» بوحدات المرور خلال نوفمبر الماضى (جراف)

ظهرت سيارات «كوشاك» ضمن الطرازات المرخصة من العلامة التشيكية «سكودا» في مصر خلال نوفمبر الماضى، مسجلة نحو مركبتين بوحدات المرور.

وحصدت «سكودا» المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال الشهر الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل 593 مركبة.

وتصدرت «كودياك» قائمة السيارات الأكثر ترخيصًا لطرازات «سكودا» في مصر خلال نوفمبر الماضى مسجلة نحو 354 مركبة، أعقبتها «أوكتافيا» فى المركز الثاني بواقع 187 وحدة.

وجاءت «سوبيرب» في المرتبة الثالثة بترخيص 40 سيارة، تلتها «كاروك» رابعًا بإجمالى 4 مركبات، ثم «كاميك» بنحو 3 وحدات.

وظهرت كل من «سكالا» و«كوشاك» فى المرتبة السادسة بتسجيل سيارتين لكل منهما، ومركبة واحدة من طراز «فابيا».

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، أعداد السيارات المرخصة من «سكودا» بوحدات المرور خلال نوفمبر 2023: