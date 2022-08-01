منها فتح حسابات مجانا.. البنوك تقدم باقة متنوعة من المنتجات بمناسبة اليوم العالمي للشباب

تبدأ البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية من اليوم الإثنين وحتى منتصف أغسطس الجاري فتح حسابات التوفير وباقة متنوعة من الخدمات المصرفية مجاناً للعملاء وذلك بمناسبة احتفالية الشباب واليوم العالمي للشباب.

وأعلن البنك المركزي عن مجموعة من الأنشطة المقترحة التي يمكن تنفيذها خلال مناسبات الشمول المالي، ومنها السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن تتم إحاطة قطاع الشؤون المصرفية في “المركزي” بأماكن الانتشار.

وأكد المركزي فى تعليمات سابقة ضرورة فتح حسابات للعملاء الجدد من دون مصاريف ودون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً أو البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها فى معاملات الشراء.

وكان البنك المركزي المصري قد حدد 6 فعاليات على مدار العام أمام البنوك ضمن مبادرة الشمول المالي تتضمن احتفالية اليوم العالمي للمرأة من يوم 8 مارس إلى 31 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، واليوم العربي للشمول المالي من يوم 1 إلى يوم 30 أبريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس، واحتفالية الفلاح من يوم 1 إلى 15 سبتمبر.