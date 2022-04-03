تبدأ البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية من اليوم الأحد وطوال شهر أبريل الجاري الإعلان عن فتح حسابات التوفير وباقة متنوعة من الخدمات المصرفية مجاناً للعملاء وذلك بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي.

أعلن بنك القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن إمكانية الحصول على قرض متناهي الصغر دون مصاريف إدارية، وإتاحة فتح حساب توفير مجاني بدون حد أدنى، وذلك بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي برعاية البنك المركزى المصرى.

وقال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة: إنه يتم خلال هذه الفعاليات بالسماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها تحت مظلة الشمول المالي، والوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.

وأضاف لقمان أن هذه الفعاليات شملت، احتفالية المرأة من يوم 8 مارس إلى 31 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، اليوم العربي للشمول المالي من يوم 1 إلى يوم 30 أبريل للاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، احتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب، احتفالية الفلاح من يوم 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، احتفالية الادخار من يوم 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار واحتفالية ذوي الهمم من يوم 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

ولفت وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي إلى أن الأنشطة التي تقوم بها البنوك من خلال تلك الفعاليات تتضمن فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، إصدار البطاقات المدفوعة مقدما / البطاقات المدينة (الكريدت كارد) للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء، تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها، تقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات ، طباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي وتوزيعها على المواطنين.