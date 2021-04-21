منها عدم السماح بدخول بعض الأماكن.. الإمارات تتخذ إجراءات مشددة بشأن «كورونا»

قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في دولة الإمارات إنه يتم حاليًّا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريبًا.

تزامنًا مع تسارع وتيرة حملات التطعيم التي دشّنتها دول الخليج، بدأت بعض الدول الإعلان عن عزمها اتخاذ إجراءات صارمة بهدف حماية المواطنين ومواجهة تفشي الجائحة، وفقًا لما أورده موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فيروس كورونا “كوفيد- 19” في دولة الإمارات، إنه يتم حاليًّا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريبًا.

وأوضحت الهيئة الوطنية أن تلك الإجراءات سيتم تطبيقها في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات؛ بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع، خاصة أن اللقاح أصبح متاحًا بصورة سهلة وسريعة وفي جميع مناطق الدولة للمواطنين والمقيمين.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن كورونا إن الحملة الوطنية للقاح نجحت في توفير التطعيم لعدد 5,081,853 كجرعة أولى، وعدد 3,836,521 كجرعة ثانية، وبذلك تم تحقيق نسبة 65.54% من إجمالي الفئة المؤهلة.

وأضافت أنه تم تحقيق نسبة 74.63% لمن هم فوق 60 عامًا، وأظهرت النتائج الأولية للحالات الإيجابية للحاصلين على الجرعة الثانية نسبة قليلة جدًّا، حيث تراوحت فاعلية اللقاح من جيد جدًّا إلى ممتاز.

وتماشيًا مع خطة القطاع الصحي في الدولة، لتوفير لقاح “كوفيد- 19” والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، سيتم التركيز في الفترة المقبلة على تطعيم الجميع.

وقالت الهيئة إن من لديهم مانع طبي، فإنها توصي بمراجعة الطبيب المختص في المراكز الصحية المعتمدة من قِبل الجهات الصحية لتحديد مدى إمكانية التطعيم من عدمه، حسب الحالة الصحية لكل شخص.

ودعت الهيئة الجميع إلى أخذ المعلومات والحقائق العلمية عن اللقاحات في الدولة من المصادر الرسمية والجهات المختصة وعدم تناقل أي معلومات غير دقيقة حول هذا الموضوع.

وأكدت الهيئة ضرورة وأهمية استكمال جميع الفئات المؤهلة للتطعيم، الذين يتجاوزون عمر 16 عامًا؛ وذلك بهدف الوصول إلى مرحلة التعافي التام والحيلولة دون التعرض لمُضاعفات خطيرة.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 143 مليونًا و565 ألفًا و267 إصابة، اليوم الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و57 ألفًا و793 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 121 مليونًا و938 ألفًا و693 حالة.