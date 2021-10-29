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منها عدم إحراج أي طالب لم يسدد .. محافظ الشرقية يصدر كتابا دوريا بشأن المصروفات الدراسية

مؤكدا أن هذه التكليفات تأتي في إطار التوجهات العامة للدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية في كافه المنشآت التعليمية
أحمد إسماعيل 8:45 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21 8:45 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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أصدر الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2021م بالتشديد على وكيل وزارة التربية التربيه والتعليم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري عموم الإدارات التعليميه وكافة الجهات المعنية بالمنظومه التعليمية بنطاق المحافظة بتنفيذ التكليفات التالية بكل دقه والتزام.

  • ضرورة التنسيق مع السادة أولياء الأمور لحثهم على سداد المصروفات الدراسية حرصا على مستقبل أبنائهم.
  • التأكيد على أهميه التواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لسداد المصروفات الدراسية للطلبة غير القادرين، والتي تم فحص حالتهم من خلال التضامن الاجتماعي أو بمعرفة أخصائي التربية الاجتماعية بالمدرسة.
  • التأكيد على عدم إحراج أي طالب لم يقوم بسداد الرسوم الدراسية.
  • عدم إعلان الكشوف الخاصه بأسماء الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية بالمدرسة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
  • التأكيد على عدم طرد أي طالب أو طالبة من المدرسة لعدم سداد المصروفات الدراسية.
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أوضح محافظ الشرقية أن هذه التكليفات تأتي في إطار التوجهات العامة للدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية في كافه المنشآت التعليمية، وفي ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة المعوقات التي تواجه المنظومة التعليمية، وحرصًا على تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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