منها عدد حروف التدوينة ومدة الفيديو.. 6 اختلافات بين «تويتر» ومنافسه الجديد «ثريدز»

نجح تطبيق ثريدز الذي أطلقته شركة ميتا أمس الأربعاء في جمع 30 مليون مستخدم خلال 24 ساعة، وقال مارك زوكربيرج مؤسس ميتا: “سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تطبيق آخر للمحادثات العامة به أكثر من مليار شخص”.

وأضاف: “لقد أتيحت الفرصة لتويتر للقيام بذلك ولكنه لم يفلح، آمل أن نفعل نحن ذلك”.

وترصد بوابة المال أبرز الاختلافات بين تطبيق ثريدز الجديد وبين منصة التدوينات القصيرة تويتر.

1-يسمح تطبيق تويتر بكتابة 280 حرفا فقط في التغريدة في حين أن تطبيق ثريدز يسمح بكتابة 500 حرف.

.2- تصل تكلفة الحسابات الموثقة على تويتر إلي 8 دولار شهريا، في حين أن الحسابات الموثقة على ثريدز من توثيق الانستجرام

.3- تبلغ مدة الفيديو على تويتر دقيقتين و20 ثانية، فيما تصل مدة الفيديو على تطبيق ثريدز إلى نحو 5 دقائق للفيديو.

.4- يمكن كتابة التغريدة علي منصة تويتر من ضغطة واحدة وخطوة واحدة، في حين أن الكتابة على ثريدز تحتاج لثلاث خطوات.

.5- يمكن أن يتم حفظ التغريدات ونشرها في وقت لاحق Draft، بينما لا توجد ميزة الحفظ للمنشورات على تطبيق ثريدز الجديد.

6- من المزايا التي يتمتع بها تطبيق “ثريدز” عن حساب “تويتر” هو اتصاله بإنستجرام بشكل مباشر، ما يمنح المستخدم الاستفادة من قاعدة النشطاء على إنستجرام، كما يمكنهم نقل من يتابعه على إنستجرام لحساباتهم على ثريدز، يمكنهم أيضا نقل الذين يتابعونهم على إنستجرام، إلى قائمة من يتابعونهم على ثريدز.

طريقة إنشاء حسابا على ثريدز

يجب علي المستخدم الراغب في إنشاء حساب عبر تطبيق ثريدز، يحتاج لأن يكون لديه في الأصل لحساب على منصة إنستجرام.

1- افتح تطبيق Instagram وابحث عن “Threads” افتح تطبيق Instagram وافتح صفحة Explore بالنقر فوق رمز العدسة المكبرة في أسفل اليسار.

2- اضغط على “Admit One” في شريط البحثانقر فوق “Admit One”، وستظهر دعوة Threads الخاصة بك، تتضمن الدعوة اسم المستخدم الخاص بك، وتاريخ ووقت إطلاق Threads، ورمز QR، ورمز رقمي وزر “Get Threads” في أسفل الشاشة، والذي ينقلك إلى App Store، فعلى الرغم من إدراج Threads في متجر التطبيقات، إلا أنه غير متاح للتنزيل بعد.

3- افتح ملف التعريف الخاص بك وانقر فوق الخطوط الثلاثة إذا كنت لا ترى تذكرة تظهر في شريط البحث، يمكنك أيضًا الوصول إلى الدعوة عن طريق النقر على الأسطر الثلاثة في الجزء العلوي الأيسر من ملفك الشخصي، سيظهر خيار “Threads” بالقرب من أعلى القائمة المنسدلة، انقر عليه لعرض دعوتك.