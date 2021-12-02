منها ضبط 34 مخالفة بمطروح.. حصاد متابعات وزارة التموين في 5 محافظات أمس

أعلنت وزارة التموين و التجارة الداخلية في بيان اليوم عن جهود مديريات التموين في محافظات مطروح والمنيا و الدقهلية أمس، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية بالمتابعة المستمرة و المرور الدوري على الأسواق و متابعة عمل جميع الأنشطة التموينية المسئولة عن السلع التموينية المدعمة وحرصا على مقدرات الدولة المخصصة للدعم و وصوله لمستحقيه والتأكيد على إنتاج الخبز البلدي مطابق للمواصفات والأوزان للمواطنين.
و أسفرت الحملات في محافظة مطروح عن ضبط عدد 34 أربعة و ثلاثون من المخالفات المتنوعة والبيان التفصيلي لها كالأتي :
عرض و بيع مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بعدد 83 عبوة عدد 1 مخالفة
توقف عن الإنتاج دون عذر أو سبب قهري ( مخابز بلدية ) : عدد 7 مخالفات
عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ( مخبز بلدي ) : – عدد 6 مخالفات
إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات : عدد 6 مخالفات
إنتاج خبز ناقص الوزن : عدد مخالفة واحدة
عدم نظافة أدوات العجن و الرغف المستخدمة في إنتاج الخبز : عدد 3 مخالفات
عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد ( مستودع دقيق – محطة خدمة و تموين سيارات ) عدد 5 مخالفات
عدم الاعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع : عدد 4 مخالفات
عدم توافر مواد بترولية بمحطة خدمة و تموين سيارات عدد 1 مخالفة
عدم الإخطار بالبيان الشهري للمواد البترولية بمحطة خدمة و تموين سيارات : عدد 1 مخالفة
و تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض وكيل النائب العام للنظر والتصرف.
و في محافظة المنيا تم تحرير مخالفات في قطاع المخابز كالتالى 4 محاضر نقص وزن ، و 6 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات ، 12 محضر عدم نظافة ادوات العجن ، و محضر عدم وجود سجل زيارات .
و 3 محاضر عدم إعطاء بون صرف ، و 8 محاضر عدم وجود لوحة اعلان و 3 محاضر توقف عن الانتاج ، وفى مجال متابعة الأسواق تم ضبط مخزن و مصادرة 75 كرتونة خل مجهول المصدر ، و72 جركن سماد مجهول المصدر ، و 40 شيكارة علف دواجن بدون فواتير، و100 شيكارة ارز بدون فواتير .
وفي محافظة الدقهلية تم ضبط مصنع بمركز أجا لتصنيع الشامبو والكريم والچيل و تم تحرير محضر بدون ترخيص وبدون سجل تجاري أو تسجيل المنتجات .
و شملت المضبوطات 50 كرتونة شاور جيل و 50 كرتونة شامبو و 50 كرتونة كريم بشرة و 50 كرتونة منظف زجاج
خامات و 20 سيطرة شمع الماني و 6 برميل خامات مستوردة سعة 200 لتر و 10 جركن عطور سعة 20 لتر و 50 شيكارة بودرة طمي و 3 شيكارة بودرة تلك 20 كجم و ألف عبوة بلاستيك فارغة و500 كرتونة فارغة .
و في محافظة الشرقية تم ضبط عدد ( 120 ) كرتونة حلاوة طحينية مجهولة المصدر ، تحتوي كل كرتونة علي عدد(. 2 ) علبة ، زنة العلبة الواحدة 4 كيلو جرام و 600 جرام ، وضبط عدد ( 110 ) كرتونة حلاوة طحينية مجهولة المصدر ، تحتوي كل كرتونة علي عدد(. 48 ) قطعة ، زنة القطعة الواحدة 135 جرام ، باجمالي كمية مقدارها ( 1 ) طن و ( 816 ) كيلوجرام و ( 800 ) جرام ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12205 لسنة 2021 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر بعد أخذ الاقرارات اللازمة بذلك .
وفي محافظة الأقصر تم تحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص ( مطعم شهير ) وبالتفتيش داخل المطعم تم ضبط الاتى:-
عدد 166 كيلوجرام ( سمك فيليه- لحم مفروم- لحم قطع – فراخ قطع متبلة – كبده قطع ) متغيرة فى خواصها الطبيعية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمى
عدد محضر إدارة منشأة بدون ترخيص ( مطعم اسماك شهير )
وتم عمل المحاضر اللازمة لعرضها على النيابة العامة المختصة.