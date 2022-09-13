منها صيانة المحمول.. القوى العاملة تسعى لإطلاق 3 وحدات تدريبية بالمحافظات

تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وحدات التدريب المتنقلة الجاري تطويرها داخل مقر “الوزارة” تمهيدا لإطلاقها في قرى ومحافظات مصر للتدريب على 3 مهن جديدة مطلوبة في سوق العمل وهي: “صيانة المحمول” و”الحاسب الآلى والذكاء الإصطناعي” .

وأشاد بالجهود التي يبذلها العمال والفنيين بالوزارة ، القائمين على تطوير تلك الوحدات وتجهيزها، ووجه بسرعة الإنتهاء من تطويرها لإطلاقها في أقرب وقت،كما تفقد نموذج وحدة التدريب على ” إعداد الوجبات السريعة “.

وأكد أنها تجربة متميزة للتدريب ومناسبة لإقامة مشروعات صغيرة للشباب، موضحا أن هدف الوزارة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ،ودعم المشروعات الصغيرة ..

وجاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن “الوزير ” خلال تفقده وحدات التدريب المتنقلة تفقد أيضا وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، والتي تم تطويرها مؤخرا داخل “الوزارة “، ووجه بزيادة أعداد المقاعد داخل القاعة لإستيعاب أكبر عدد من الجمهور ، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وزير القوى العاملة اعتمد خطة للتدريب المهني

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،قد اعتمد الاسبوع الماضي خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتي يتم تنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت ، و 10 وحدات تدريبية ثابتة، و عدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة ،تستهدف تدريب 9448 شاب و فتاة.

وتتراوح مدة التدريب من 60 الى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة..وأكدت الوزارة في بيان انه يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة و مقرات مراكز التدريب المهنى ( الموضحة بموقع الوزارة )، للتسجيل بالدورات التدريبية ،وانه سوف يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.

واشترطت وزارة القوى العاملة فى الخطة الجديدة ، للحصول على دورات التدريب التحويلى ان يكون السن من 18 الى 45 سنة مع اجادة القراءة والكتابة كحد ادنى ، مع اجراء اختبار توجيه مهنى لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية و العقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات ، و يتسلم المتدرب الأدوات الكتابية و الملابس و أدوات الوقاية والتعقيم ، و يحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية و النظرية في نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة