منها سوق وحديقة و31 محلا.. محافظة أسيوط تستعد لطرح عدة مزادات خلال أيام

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن موافقته على طرح عدة مزادات ومناقصات لاستغلال أصول المحافظة وتعظيم العوائد الاستثمارية منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات الطرح القانونية وتشكيل لجان المواصفات الفنية والسعر التقديري والبت.

وقال مصدر مسئول في محافظة أسيوط، إن المحافظة تستعد لطرح عدة مزادات ومناقصات أمام القطاع الخاص لاستغلال سوق عرب العوامر الخاص بمشروع الثروة الحيوانية،

إضافة إلى تأجير 31 محلًّا وموقع بادرة المواقف السيارات بعدة أماكن، وهم محلات موقف الأزهر الداخلية والخارجية، وموقف النزلة ومحلات الاحكم المركزي.

طرح حديقة الربوة أمام القطاع الخاص

وأضاف، لـ”المال”، أنه سيتم طرح أيضًا تأجير حديقة الربوة بمركز الغنايم تشمل كل الخدمات بالحديقة، ومكانًا مخصصًا لألعاب الأطفال، إضافة إلى طرح مناقصة لمرفوضات تدوير المخلفات بمصنع السماد العضوي.

وتابع أن تلك المزادات والمناقصات سيتم الإعلان عنها خلال أيام، والتى تهدف إلى تعظيم عوائد المحافظة واستغلال الأصول، لافتًا إلى أنه سيتم طرح كراسات الشروط المتعلقة بكل مزاد ومناقصة لتيسير الأمور على المستثمرين من أبناء المحافظة.

وذكر أن محافظ اسيوط كلف محافظ أسيوط إدارة العقود والمشتريات بالمحافظة باتخاذ ما يلزم من إجراءات الطرح القانونية وتشكيل لجان المواصفات الفنية والسعر التقديري والبت وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات.

وأوضح أنه سيتم نشر شروط وتفاصيل المزاد بجريدة رسمية واسعة الانتشار والإعلان ببوابة التعاقدات الحكومية وفقًا للوائح والإجراءات المنظمة لذلك خلال الأيام المقبلة.

الخطة الاستثمارية للمحافظة

يشار إلى أن الخطة الاستثمارية لمحافظة أسيوط، خلال العام المالى 2020/ 2021، تبلغ 841.2 مليون جنيه، ويحظى قطاع الطرق بالنصيب الأكبر منها بواقع 338.7 مليون جنيه؛ وذلك من أجل تنفيذ أعمال رصف وتطوير الطرق على مستوى المحافظة، بحسب اللواء عصام سعد.

وكان قد أكد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، أن المحافظة تشهد عددًا من المشروعات التنموية؛ ومن أهمها أعمال رصف الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية،

لافتًا إلى أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًّا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية ومشروعات حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير “حياة كريمة” لهم وتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز ومتابعة سير العمل بها وتنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها.