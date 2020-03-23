منها سماعات وساعات ذكية.. «ريلمي» تستهدف إطلاق منتجات جديدة فى مصر

جذبت 800 ألف مستخدم لهواتفها العام الماضي

تستهدف شركة ريلمي الصينية للهواتف المحمولة إطلاق حزمة من الخدمات والمنتجات الجديدة بالسوق المصرية خلال العام الحالي .

وقال محمود طه ، مدير تسويق الشركة فى مصر ، أن ريلمي تخطط لطرح سماعات لاسلكية وأخري بلوتوث وساعات ذكية إلى جانب إطلاق خدمة الصيانة السريعة لهواتفها خلال ساعة وخدمة التوصيل للمنازل .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة الأثنين لإطلاق أحدث هواتفها الذكية محليا C3 و 6I أونلاين عبر تكنولوجيا الفيديو كونفراس .

وأوضح طه أن ريلمي جاءت خلال العام الماضي ضمن أكبر 5 علامات تجارية مبيعا للمحمول فى مصر ، وجذبت نحو 800 ألف مستخدم فى 27 مدينة من خلال 4000 ستور منتشرة على مستوي الجمهورية .

وأكد أن الشركة اختارت مصر مركزا للبحوث التسويقية لها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل التعرف على احتياجات المستهلكين وعاداتهم الشرائية ، إلى جانب التواصل مع طلاب الجامعات عبر عقد لقاءات مكثفة معهم .

ولفت إلى أن عدد مستخدمي هواتف ريلمي عالميا يصل إلى 27 مليون مستخدم فى 27 دولة ، مبينا أن الشركة أنشئت خلال العام الماضي أول مركز صيانة لهواتفها بالقاهرة .

كما جاءت ريلمي خلال الربع الثالث من 2019 وسط أكبر 7 علامات تجارية مبيعا على مستوي العالم . محمود طه مدير تسويق ريلمي مصر

قفزت مبيعات سوق الهواتف الذكية في مصر بنسبة 10.7% لتصل إلى 13.9 مليون جهاز،خلال العام الماضى، بقيمة بلغت 44.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 12.6 مليون جهاز، بقيمة بلغت 38.6 مليار جنيه فى 2018.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK الذى تنفرد “المال” بنشره، فقد سجلت المبيعات أعلى مستوى فى أغسطس الماضي، بإجمالي مليون و322 ألف جهاز، فيما انخفض أداء السوق المحلية لأدنى مستويفي مايو الماضي،بواقع مليون و32 ألف وحدة.

واستحوذت العلامة الكورية سامسونج على النصيب الأكبر من مبيعات القطاع بنسبة 30.2%، خلال العام الماضي.

وجاءت العلامة الصينية أوبو في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية بحصة سوقية 19.3%، تبعتها “هواوي” الصينية في المركز الثالث بحصة بلغت 18.9%.

وحصدت العلامة الصينية انفينيكس المرتبة الرابعة، بعد اقتناصها 9.4% من إجمالى مبيعات المحمول، تلتها “هونر” التابعة لهواوي في المركز الخامس بحصة بلغت 4.2%.

وحلت ريدمي الصينية فى المرتبة السادسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية، مستحوذة على حصة سوقية 3.7%، تلتها “ريلمي” في المركز السابع بحصة قدرها 3.3%.

فيما استحوذت باقي العلامات التجارية على حصة سوقية بلغت 11%، من إجمالي مبيعات سوق الهواتف الذكية خلال العام الماضي.



