منها زيادة الأسعار.. «نعيم»: 3 عوامل دعمت ربحية الدلتا للسكر الربع الثالث من 2022

أرجعت بحوث “نعيم القابضة” زيادة ربحية شركة “الدلتا للسكر” خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، بواقع 114% على أساس سنوي، إلى 3 عوامل .

وقالت “نعيم” في تقرير بحثي لها، إن شركة الدلتا للسكر أعلنت عن نتائجها المالية للربع الثالث من 2022، وبشكل عام، حققت أداء جيدا جدًا. إذ بلغ صافي الربح حوالي 191 مليون جنيه، بارتفاع 114% سنويًا، على الرغم من الانخفاض بنحو 59% مقابل الربع السابق إذ تزامن الربع الثاني مع العوامل الموسمية القوية والمواتية.

وأضافت أن الارتفاع القوي المستمر في أداء النمو السنوي خلال الربع جاء مدفوعًا بإيرادات لدى الغير، فضلًا عن ارتفاع أسعار السكر والبنجر وتفل قصب السكر، وانخفاض مصروفات الفائدة.

وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات خلال تلك الفترة سجل 580 مليون جنيه، بتراجع 57% سنويًا، و69% ربع سنويًا .

وتابعت: إن هامش الربح الإجمالي سجل 30% بارتفاع 27 نقطة مئوية سنويًا متأثرًا إيجابيًا بإيرادات العمل لدى الغير، ولكن بتراجع 7.8 نقطة مئوية بضغط ارتفاع أسعار تصدير السكر والمنتجات الثانوية في الربع الثاني من 2022، موسم المبيعات الأولية.

وتوقعت أن تقوم الدلتا للسكر بتوزيعات أرباح كبيرة في عام 2022 نظرًا للزيادة غير المسبوقة في التدفقات النقدية خلال العام .