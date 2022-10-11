منها زراعة الأعضاء وتحسين أوضاع الأطباء.. 10 ملفات على طاولة «صحة الشيوخ»

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة ، خطة عمل اللجنة ، خلال دور الانعقاد العادى الثالث، ووضع أعضاء هيئة مكتب اللجنة أولويات الموضوعات التي سوف يتم استكمالها خلال دور الانعقاد الحالي.



وأكد أعضاء هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور على مهران ، ووكيلي اللجنة الدكتور عمرو حجاب، والدكتور حسين خضر ، على أهمية الموضوعات المدرجة بخطة عمل اللجنة مع التركيز على الآتى :

أولا: سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى).

ثانيا: مناقشة تحسين أوضاع هيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحى.

ثالثا: تحسين أوضاع الأطباء.

رابعا : نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بالإضافة دراسة انشاء بنك للخلايا الجزعية لعلاج الحالات الملحة.

خامسا : المشكلة السكانية وتنمية الأسرة المصرية.

سادسا : متابعة مبادرة حياة كريمة، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

سابعا : متابعة تنفيذ توصيات اللجنة من خلال تشكيل لجنة في هذا الشأن واستكمال سبل التعاون المشترك بين اللجنة والحكومة متمثلة في وزارة الصحة وكذا مع لجنة الصحة بمجلس النواب كنوع من أنواع التكامل والتعاون المشترك.

ثامنا : دراسة ومراجعة بعض القوانين المهمة التي تسهم في اصلاح المنظومة الصحية.

تاسعا: القيام بعدد من الزيارات الميدانية إذا اقتضت الأمور ذلك، للوقوف على المشاكل والمعوقات.

وأخيرا : المتغيرات البيئية والمناخية وتأثيرها على الصحة العامة.