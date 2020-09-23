منها رومانيا والمكسيك.. «أوبو» تتوسع في 4 أسواق جديدة وتنفق 7 مليارات دولار على البحث والتطوير

قالت مروة منير، مدير العلاقات العامة في شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة بمصر، إن شركتها توسعت مؤخرًا في 4 أسواق جديدة حول العالم هي رومانيا وبلجيكا والبرتغال والمكسيك كبوابة لاقتحام دول أمريكا اللاتينية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة أونلاين، اليوم الأربعاء، لإطلاق أحدث هواتف سلسلة رينو الجديدة في مصر؛ وهي رينو 4 ورينو 4 برو، إلى جانب سماعة رأس لا سلكية وساعة ذكية.

وأوضحت مروة أن أوبو العالمية تعتزم استثمار 7 مليارات دولار في مجال البحث والتطوير خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولديها 45 ألف براءة اختراع ويعمل بها 10 آلاف خبير وتقني في مجال البحث والتطوير، نصفهم متخصص في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وحلول إنترنت الأشياء.

وأشارت إلى أن كل التقارير البحثية تشير إلى أن أوبو من أكثر العلامات التجارية في سوق المحمول مبيعًا على الصعيدين العالمي والمحلي، مؤكدة أن الشركة تنظر إلى مصر كـكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفتت إلى أن الإحصائيات العالمية تتوقع أن عدد الأجهزة الذكية القابلة للارتداء wearables على مستوى العالم سيصل إلى 422 مليون وحدة في عام 2023، مبينة أن الشركة تعمل على خلق نظام بيئي متكامل يعتمد على الربط بين جميع الأجهزة الذكية.

على صعيد آخر نوهت مروة منير بأن أوبو قررت للعام الثالث على التوالي رعاية مسابقة الدوري العام المصري، كما افتتحت مؤخرًا متجرين في مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، وآخر في طنطا.

وكشفت عن قيام الشركة بإطلاق حزمة من العروض والتخفيضات على أجهزتها مع قرب العام الدراسي الجديد تحت اسم back to school، علاوة على تكريم أوائل الثانوية العامة لهذا العام بأحدث هواتفها من سلسلة رينو.