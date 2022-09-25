منها دعوة شركات القطاع الخاص للتوعية بمخاطره.. تعرف على توصيات المؤتمر العربي لأمن المعلومات

انتهى المؤتمر العربي السنوي السادس لأمن المعلومات، الذي نظمته شركة ASC للاستشارات، خلال الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر الحالي، بمجموعة من التوصيات، والذي ترعاه المال إعلاميًّا.

يشار إلى أن المؤتمر ضم 40 متحدثًا وخبيرًا في أمن المعلومات من مختلف دول العالم مثل الأردن، والهند، ومصر، والمغرب، وأمريكا، والإمارات، والسعودية، وإنجلترا، وقبرص.

شملت التوصيات ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات المسئولة على زيادة مشروعات بناء القدرات في مجال الأمن السيبرانى،

ودعوة شركات القطاع العام والخاص المتخصصة في مجال التحول الرقمي وأمن المعلومات والاتصالات للقيام بدور فعال في التوعية، متضمنة (النشء الصغير، خريجي الجامعات والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة)،

وإظهار التقنيات الحديثة المستخدمة وأهميتها وتأمينها من المخاطر.

كما شدد المؤتمر أيضًا على بناء القدرات من خلال حلول تأمينية تستهدف المواطن بها منصات تعليمية توضح التصيد الاحتيالي وآلياته وبرامج الفدية وأسلوب عملها مع الدعم الكامل لتلك المنصات من خلال الحوسبة السحابية المحلية.

بالإضافة إلى التنسيق مع قطاعات البنية التحتية الحرجة للدعم الكامل من خلال دورات تدريبية محلية تكون بسعر التكلفة يتبناها المؤتمر مع تنفيذ مسابقات دورية Arab Security Cyber Wargames، كل عام،

ومكافأة المتميزين والتعاون مع الجهات الإعلامية المختلفة لطرح محتوى إعلامي متخصص ملائم للأجيال الصغيرة والشباب في مجال الأمن السيبراني،

وفتح المجال في توضيح التشريعات والقوانين المتخصصة، بدءًا من لوائحهم التنفيذية وأسلوب عملها ودعوة جهات إنفاذ القانون والهيئات القضائية المتخصصة للاندماج في هذه الفعاليات.

إلى جانب صياغة وتحديث الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لمصر للسنوات الخمس المقبلة (2022- 2026)، وتحديد وإنشاء المبادرات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الإستراتيجية،

مع وضع معايير واضحة لتقييم كل من تلك المبادرات لضمان النجاح في تحقيق تلك الأهداف وتحقيق ريادة مصر في مجال الأمن السيبراني،

وإنشاء إستراتيجيات أمن سيبراني في القطاعات المختلفة انطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية واتساقًا مع أهدافها العامة، مع تحديد المبادرات الخاصة لكل قطاع اللازمة لتحقيق تلك الأهداف،

فضلًا عن ملء فجوة الاحتياجات الفنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني من خلال الشركات العربية والأجنبية وبناء تعاون دولي عربي فعال في مجال رصد المخاطر السيبرانية،

وذلك من خلال منصات عربية متخصصة لرفع مستويات الوعي السيبراني لدى المنطقة العربية لإنتاج آليات وبرمجيات تأمينية ذات طابع إبداعي.