منها خط إنتاج الكسكسى.. «مطاحن الإسكندرية» تتجه لبيع أصول بمصانعها

الخط يعمل بالسيمولينا المستوردة، مرتفعة التكلفة، بما يعنى أن سعر بيعه سيكون مرتفعاً بالسوق المحلية، ليقارب 30 جنيها للكيلو على سبيل المثال

وافقت الجمعية العمومية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية على السير فى الإجراءات القانونية لبيع 7 خطوط إنتاج بمصانعها، من بينها خط لإنتاج الكسكسى.

وأوضحت مطاحن الإسكندرية فى محضر الجمعية العمومية المرسل لإدارة البورصة اليوم، أن الجمعية وافقت على على بيع خطوط الإنتاج بالمصانع، ومنها 4 خطوط بمصنع مكرونة أمون الرأس السوداء، بماكينات التعبئة والتغليف الخاصة به، إلى جانب خطوط إنتاج بمصنع مينا الرأس السوداء، فضلاً عن خط إنتاج قدرة 12 طناً (بوهلر سويسري) بمصنع مكرونة مينا محرم بك.

وأوضحت بيانات الجمعية العمومية لشركة مطاحن الإسكندرية، أن مصنع أمون بالرأس السوداء متوقف عن العمل منذ سنوات عدة.

وتم إعداد العديد من الدراسات الفنية التى أوصت فى النهاية بالتصرف فى الخطوط عبر البيع لعدم ملاءة الإنتاج للسوق المحلى.

وتناولت جمعية مطاحن الإسكندرية أنه بالنسبة لخط إنتاج الكسكسى، فالجدوى الاقتصادية لتشغيله أو استمراره صعبة وغير مجدية.

كما أن هناك لجنة مشكلة بمعرفة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أوصت بالتصرف فى الخط.

وانتقد بعض مساهمى مطاحن الإسكندرية توجه الشركة لبيع أو تكهين خط انتاج الكسكسى باعتباره الخط الوحيد فى مصر، وهو ما ردت عليه قيادات بالشركة بتوضيح أن الخط يعمل بالسيمولينا المستوردة، مرتفعة التكلفة، ما يعنى أن سعر بيعه سيكون مرتفعاً بالسوق المحلية، ليقارب 30 جنيهًا للكيلو على سبيل المثال.

وخلال الجمعية، أوضح عادل مختار االعضو المنتدب لمطاحن الاسكندرية، أنه اشترى كيس كسكسى من محل فتح الله تم إنتاجها بشهر أغسطس 2019، بما يعنى تأخر تسويقها وعدم إقبال المستهلكين.

يُشار إلى أن شركة مطاحن الإسكندرية سجلت خلال العام المالى الماضى، صافى ربح بلغ 26.5 مليون جنيه، مقابل 48 مليوناً فى العام المالى المناظر.

وتراجعت إيرادات مطاحن الإسكندرية خلال العام المالي الماضي لتسجل 210.8 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 338.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

ونشرت “المال” مؤخراً أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، سمحت للمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، إتاحة سلع غذائية وغير غذائية، على البطاقات التموينية، ضمن المقررات التموينية التي يتم صرفها لحاملي البطاقات لشهر مارس الجاري، ومنها السكر والزيت والكسكسي.

وقالت إحدى حاملات البطاقات التموينية، والمقيد عليها 4 أفراد، إنها قامت بصرف التموين وسلع نقاط الخبز من فرع استهلاكي، موضحة أن السلع التي حصلت عليها من فارق الخبز هي الكسكسي، وخل تفاح، وشيكيلاتة، وتونة، وبسكويت، وزبادي.