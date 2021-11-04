نقل وملاحة

منها خصم 30% من قيمة التذكرة.. «مواصلات مصر» توفر حوافز لتشجيع المواطنين

إمكانية الراكب الحصول على نصف تذكرة حاله صعوده للأتوبيس منتصف الطريق
مدحت إسماعيل 9:31 م, الخميس, 4 نوفمبر 21 9:31 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

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قال محسن صبرا نائب رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر ، إن الشركة وفرت حزمة من الحوافز لتشجيع المواطنين على استخدام الأتوبيسات المكيفة كوسيلة نقل حضرية متطورة.

وأضاف صبرا على هامش توقيع اتفاق مع شركة أمان للدفع الإلكتروني، أنه من بين هذه الحوافز توفير خصم للمستخدمين للكروت الذكية بنسبة 30% من قيمة التذكرة البالغة 18 جنيها للرحلة، فضلا عن إمكانية الراكب الحصول على نصف تذكرة حاله صعوده للأتوبيس منتصف الطريق والدفع عبر الكارت، لكن لم يكن مستخدما للكارت فإنه سيضطر إلى دفع قيمة التذكرة كاملة.

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ونفذت شركة مواصلات مصر خلال الفترة الماضية عملية ربط إلكتروني، تشمل الشبكة الداخلية والخارجية بخرائط جوجل بتقنية التحديث اللحظي لزمن الوصول المتوقع للمرة الأولى للحافلات، وهذه الخاصية تمكن الراكب من تخطيط موعد رحلته بمنتهى الدقة، والاعتمادية من منزله بداية من الخطوط الداخلية، مرورا بالخطوط الخارجية ووصولا إلى نقطة الوصول الأخيرة، إضافة لتوفير أحدث طرق الدفع الإلكترونى التلامسى تماشيا مع سياسة الشمول المالى للدولة.

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وكانت بداية عمل «مواصلات مصر» فى عام 2016 عندما استحوذت «Emirates National Group» الإماراتية على %70 من «المصرية المتطورة للنقل الجماعى» من خلال زيادة رأسمال الأخيرة من 5 ملايين إلى 32 مليون جنيه تحملها الجانب الإماراتى بالكامل.

وانتشرت الشركة بشكل كبير فى القاهرة من خلال أتوبيسات النقل الجماعى التي تربط وسط القاهرة بالمدن الجديدة.

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ولدى الشركة خطة لضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه، كما أنها تسعى للتواجد بقوة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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