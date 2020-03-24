منها حظر تحرك المواطنين ووقف وسائل النقل.. 10 قرارات حكومية لمنع انتشار «كورونا»

سيتم تطبيق العقوبات المقررة عليه بقانون الطوارئ والتي تبدأ من غرامات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهى بالحبس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إن من سيخالف القرارات التي أعلنت عنها الحكومة سيتم تطبيق العقوبات المقررة عليه بقانون الطوارئ والتي تبدأ من غرامات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس لمنع تفشي فيروس «كورونا» .

وقال رئيس الوزراء أن أصدر توجيهات بالفعل لوزارة الداخلية لاتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة ضد من يخالف أى من هذه الإجراءات .

وقال رئيس الوزراء إن من يخالف تلك الإجراءات لا يضر نفسه فقط لكن يضر نفسه وأسرته والبلد أجمع .

قال رئيس الحكومة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة باتخاذ إجراءات هدفها الحقيقي هي حماية مواطنينا .

ونوه إلى أن تلك الإجراءات كانت ضمن التحضيرات التي تم وضعها وفقا للسيناريوهات ولكن توقيت إعلان تلك القرارات مهم جدا والحكومة تحسب تداعيات كل قرار وحتى لا يتم الإضرار بأى فئات من الشعب في قوت عيشها.

وأعلن رئيس الوزراء عن قرارات تطبق اعتبارا من صباح الغد لمدة أسبوعين وتضمنت القرارات /

حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من الساعة السابعة مساءا حتى السادسة صباح اليوم الثاني لمدة أسبوعين

إيقاف كافة وسائل للنقل العام والخاص من الساعة ال 7 مساء حتى الساعة ال 6 صباح اليوم الثاني لمدة أسبوعين

غلق كافة المحال التجارية والخدمية والمولات من الخامسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي والغلق الكامل يومي الجمعة والسبت .

القرار لن يسري على المخابز ولا البقالة ولا السوبر ماركت ولا الصيدليات

غلق جميع المقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي الليلة غلق كامل لمدة أسبوعين .

غلق جميع المطاعم وما يماثلها من منشآت تقدم المأكولات على أن تقتصر عملها على توصيل الطلبات .

تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل الشهر العقاري والسجل المدني ورخص المرور باستثناء مكاتب الصحة لتسجيل المواليد والوفيات .

تم التنسيق مع وزارة الداخلية لمد سريان عمل كافة المستخرجات الرسمية مثل البطاقات خلال هذه المدة بحيث لا يضطر المواطن لتغييرها خلال هذه الفترة .

مد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات أسبوعين إضافيين بعد انتهاء فترة الأسبوعين الماضيين .

استمرار العمل الخاص بتخفيض العاملين بالوزارات والجهات الحكومية 15 يوما اضافية بعد انتهاء الفترة المحددة باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم .

وزير الإعلام يعلن الفئات المستثناة من قرار حظر التحرك على الطرق

قال أسامة هيكل وزير الإعلام إن الفئات المستثناة من قرار حظر التجوال المقرر تطبيقها غدا تضم فئات الصحفيين والإعلاميين والأطباء والتمريض دون الحاجة إلى تصاريح عمل.

وأضاف وزير الإعلام فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء فيما يتعلق بالصحفيين والإعلاميين أنه يستلزم عليهم إبراز كارنيهات النقابة المختصة والمؤسسات التى يعملون بها إذا استلزم الأمر تواجدهم فى فترة حظر التجوال .

وفيما يتعلق بضيوف القنوات التليفزيونية الذين يتم استضافتهم، اقترح وزير الإعلام أن يتم تسجيل الفقرات التي تستلزم استضافة ضيوف.

ونوه هيكل إلى أن القرارات التى اتخذتها الحكومة تشمل أيضا استمرار تعليق حركة الطيران 15 يوما إضافية .

جدير بالذكر أن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قال ، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت عددا من القرارات، على رأسها رئيس الوزراء: حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساءً إلى السادسة صباحا، ويبدأ تنفيذ ذلك القرار من يوم غد الأربعاء وحتى أسبوعين قادمين لمواجهة تفشى فيروس «كورونا» .