منها جهينة وبخيره .. الغرف التجارية : ارتفاع أسعار الألبان المعبأة والجبنة المثلثات والبن

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إن بعض أصناف المواد الغذائية شهد ارتفاعات مع بداية الشهر الجاري مثل الألبان، وبعض أنواع الجبن والزبادو ارتفع من 11 إلى 12 جنيها، والبن والمشروبات الفورية سريعة التحضير.

وأوضح المنوفي، أن اسعار اللبن المبعأ “جهينة” من 18 الي 20.5 جنيها للتر، وبخيره من 8 إلى 8.5 للنصف لتر، وواحد كيلو بخيره من 15 الي 15.75 وارتفع سعر الجبن المثلثات “بيرزيدون” من 18 جنيها الي 25 جنيها، وارتفعت جبنة مثلثات طعمة من 10 جنيهات الي 14 جنيها، والجبن الكبايات الحجم الصغير من 28 الي 40 جنيها، والحجم الاكبر من 43 جنيها الي 60 جنيها.

وأضاف المنوفي أن المشروبات سريعة التحضير شهدت ارتفاعات مثل التانج ظرف ارتفع من 4 إلى 5 جنيهات، الصغير من 50 قرشا إلى 75 قرشا، وكذلك ارتفعت أسعار البن السادة من 17 جنيها إلى 20 جنيها، وارتفعت اسعار البن المحوج من 22 جنيها إلى 25 جنيها.