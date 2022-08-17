منها جلسة طارئة لمجلس النواب.. و3 سيناريوهات متوقعة تنتظر محافظ البنك المركزي الجديد

قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي -اليوم- اعتذار الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي ، عن الاستمرار فى منصبه، ومن المقرر أن يعين رئيسا جديدا للبنك، الأمر الذي آثار تساؤلات عن الإجراءات المتبعة فى هذه الحالة.

ويستعرض النائب عبد المنعم امام امين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل ، الإجراءات المتبعة فى هذه الحالة ، مضيفا انيمكن القول بأنه وفقا للدستور يتم تعيين محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

واشار عبد المنعم إمام إلي أنه نظرا لأن مجلس النواب فى حالة عدم انعقاد حاليًا، فنحن أمام 3 سيناريوهات كالتالي:

الأول: أن تتم الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب؛ وذلك لعرض ترشيح رئيس الجمهورية لمحافظ المركزي الجديد لمدة 4 سنوات ميلادية.

الثاني: أن يحل أقدم نواب محافظ البنك المركزي السابق محله في ممارسة اختصاصاته، وهو حاليا جمال نجم، وذلك إلى أن يعقد البرلمان جلسته، للموافقة على قرار تعيين المحافظ الجديد بعد ترشيح رئيس الجمهورية.

الثالث: وفقا لسوابق ماضية، أن يكلف رئيس الجمهورية أحد الأشخاص للقيام بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة مؤقتة، لا تزد عن عام وفقا للسوابق، إلى أن يتم عرض اسم المحافظ الجديد على مجلس النواب مع بداية دور انعقاده الجديد.

يشار الي طلب طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري السابق، الاعتذار عن منصبه لإتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية.

حصل طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري على تقييم -A وفقا لتقرير

‏Central Banker Report Cards 2022 الصادر عن مجلة جلوبال فاينانس لأفضل محافظي البنوك المركزية في العالم.

ونشرت مجلة جلوبال فايناسن أسماء أفضل محافظي البنوك المركزية الذين حصلوا على أعلى التقيمات +A- ,A, A وفقا لتقرير Central Banker Report Cards 2022

ويصدر تقرير Central Banker Report Cards 2022 سنويا من مجلة جلوبال فاينانس منذ عام 1994 ويشمل تقييم محافظي البنوك المركزية في أهم 96 دولة تضم الاتحاد الأوروبي , والبنك المركزي بشرق الكاريبي, وبنك دول وسط أفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا.