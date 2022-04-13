ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعيتين العموميتين غير العادية للشركتين القابضة للنقل البحري والبري، والقابضة للسياحة والفنادق.

وقررت الجمعيتان الموافقة على نقل تبعية 4 شركات تجارية من القابضة للنقل إلى القابضة للسياحة والفنادق، وهي: شركات جسور (النصر للتصدير والاستيراد)، مصر للاستيراد والتصدير، مصر للتجارة الخارجية، والتجارية للأخشاب.

وكانت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد اعتمدت مؤخرا قرار نقل تبعية كل من شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات وشركة مصر لتجارة السيارات إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

يذكر أن وزير قطاع الاعمال ترأس فى وقت سابق اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية التي وافقت على نقل تبعية شركتي مصر لتجارة السيارات والنيل لصناعة وإصلاح السيارات من الشركة القابضة للنقل إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقد أوضح الوزير أن القرار يأتي في إطار تنفيذ مشروع إنتاج المركبات الكهربائية الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال، حيث إن القابضة للصناعات المعدنية يتبعها شركتا النصر والهندسية للسيارات فقد رؤي تحقيق التكامل في النشاط من خلال نقل تبعية شركتي النيل لصناعة وإصلاح السيارات ومصر لتجارة السيارات.