منها توفير 1000 أوتوبيس.. «شركات السياحة بالصعيد» تكشف لـ«المال» عن 5 مطالب لتطوير القطاع

حدد ثروت عجمي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد، 5 مطالب لتطوير القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة خاصة لمدن الأقصر وأسوان.

وقال عجمي في تصريحات لـ”المال”، إن الفنادق والمراكب العائمة في الأقصر وأسوان تحتاج إلى تطوير وتجديد في ظل ارتفاع حجم الطلب على المقصد السياحي المصري حاليًا.

وأضاف، أن هناك أزمة متعلقة بمنظومة النقل السياحي ولا بد من العمل على حلها إذ تحتاج الأقصر حاليًا ما لا يقل عن 1000 أتوبيس سياحي، مشيرا إلى أن سعر العربة في الوقت الحالي وصل إلى 8.5 مليون جنيه بدلا من 3.5 .

واقترح توفير أتوبيسات سياحية مصنعة محليًا على أن يتم طرحها بسعر مخفض، لافتا إلى أن هناك حاجة أيضًا لزيادة عدد الغرف الفندقية في مدن الصعيد.

وطالب بمساندة البنوك للقطاع السياحي ومساعدة أصحاب المراكب والفنادق وشركات النقل السياحي على تطوير وتجديد تلك الأصول، لافتا إلى أن طريق أبو سمبل والأقصر_ أسوان يحتاج إلى تطوير أيضًا.

ومن المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران بإعادة تشغيل خطها المباشر من القاهرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري بواقع رحلة أسبوعيًا، على أن تأتي هذه الأفواج السياحية إلى مدن الأقصر وأسوان.

يذكر أن الرحلات الجوية الشارتر بين مصر وكوريا الجنوبية توقفت خلال العامين الماضيين نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان سفير كوريا الجنوبية لدى مصر «هونج جين ووك» التقى خلال العام الجاري مع وزير السياحة والآثار أحمد عيسى لتبادل الآراء حول التعاون الثنائي والتأكيد على المزيد من الدعم الحكومي لتعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر السفير الكوري حينها أن التحذيرات الأمنية لسفر المواطنين الكوريين إلى مصر قد تم تخفيضها فى أغسطس 2022 لأول مرة منذ 8 سنوات.