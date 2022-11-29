«منها تقديرات الاستثمار الأجنبي المتوقع جذبه».. رئيس الوزراء يتابع جهود «الصندوق السيادي»

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود “صندوق مصر السيادي” في الترويج للفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة في السوق المصرية حول العالم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة “صندوق مصر السيادي”، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، ونهى خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق، ومحمد صالح، نائب أول مدير الاستثمار بالصندوق.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول استعراض جهود “صندوق مصر السيادي” في الترويج للفرص الاستثمارية حول العالم، وتقديرات الاستثمارات الأجنبية المتوقعة التي يعمل الصندوق على جذبها خلال المرحلة المقبلة.

وتابع “سعد” أن الاجتماع استعرض قيم الحصص المقرر طرحها في مجموعة من الشركات بعدة قطاعات.

وأضاف أن الاجتماع شهد عرض البرنامج الزمني لطرح محطات تحلية مياه البحر، ومتابعة تنفيذ الاستثمارات المرتقبة في مجال “الهيدروجين الأخضر” في إطار ما تم توقيعه من اتفاقيات إطارية على هامش انعقاد قمة المناخ COP27.