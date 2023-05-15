منها تفعيل الشراكات مع الشركات الخاصة العالمية.. مدبولي يتابع مع وزير الكهرباء بعض الملفات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عددا من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومسئولي الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التي تقوم بها الوزارة في التطوير المستمر لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يخدم المشروعات التنموية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب العمل على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدداً من الملفات التي ترتبط بمجالات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث استعرض الوزير سير العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف قطاعات الوزارة، وما يتم من مشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي، بالقرى المستهدفة ضمن إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير تطرق خلال الاجتماع إلى الخطوات المبذولة لتفعيل الشراكات مع شركات القطاع الخاص العالمية المتخصصة بمجالات الطاقة، والجهود التي تبذلها الوزارة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات.

وتابع السفير نادر سعد، أن الدكتور محمد شاكر استعرض أيضاً جهود قطاع الكهرباء فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، لافتا إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية، لبدء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا.