«منها تعطيل العمل والدراسة».. السيسي يصدق على قانون يسمح لرئيس الحكومة باتخاذ تدابير حال تفشي الأوبئة

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون يسمح لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ تدابير حال تفشي الأوبئة، ومن بين هذه التدابير : ١- وضع قيود على حرية الأشـخاص فـى الانتقـال أو المـرور أو التواجـد فى…

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون يسمح لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ تدابير حال تفشي الأوبئة، ومن بين هذه التدابير :

١- وضع قيود على حرية الأشـخاص فـى الانتقـال أو المـرور أو التواجـد فى أوقات معينة، سواء فى مناطق محددة أو فى كل أنحاء البلاد.

٢- تعطيل العمل، جزئيًّا أو كليًّا، فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطـاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

٣- تعطيل الدراسة، جزئيًّا أو كليًّا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقّي العلم، واتخاذ ما يلزم من تـدابير فى شأن امتحانات العام الدراسى، وتعطيل العمل بدُور الحضانة.