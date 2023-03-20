منها تعزيز الوعي.. وزيرة التضامن تستعرض محاور دعم المرأة المصرية

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، دور الوزارة في دعم السيدات، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور رئيس الجمهورية.

وأعربت وزيرة التضامن عن خالص تحياتها القلبية لجميع نساء وأمهات مصر في كل الأماكن والأزمنة، مؤكدة أن هناك محاور عديدة تستهدفها الوزارة لدعم المرأة المصرية.

وقالت القباج إن الأم هي القوة ممزوجة بجذور الأصالة وحنو الإرادة، فصلاح المحصول يبدأ من البذور، مشيرة إلى قوة أم موسى عليه السلام التي دفعتها لأن تودعه في البحر حتى عاد إليها عزيزا آمنا.

وأشادت بقوة السيدة مريم العذراء حيث أعانت السيد المسيح عليه السلام على تحمل المشاق لتأدية رسالته، كما أشادت بقصة سيدنا محمد ذاكرة احتساب و صبر أمه، ودعم وسند زوجته بجانب حنو ورعاية ابنته.

محاور دعم وزارة التضامن للمرأة المصرية

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي محاور دور الوزارة بهدف دعم المرأة، حيث تضمنت تعليمها وتكافؤ الفرص التعليمية، وتعزيز وعيها وتثقيفها المجتمعي بالإضافة إلى تمكينها الاقتصادي وحمايتها الاجتماعية.

نتائج تعزيز الوعي والتثقيف المجتمعي للمرأة

وصرحت “القباج” بأنه قد تم توحيد الرسائل التوعوية الدينية والاجتماعية بالتعاون مع دار الإفتاء ضمن دور الوزارة في دعم ثقافة ووعي المرأة المصرية.

وأضافت أنه قد تم زيادة عدد الرائدات إلى 15,000 رائدة مجتمعية بفضل توجيهاتكم الكريمة بزيادة قدرها 450%، ولأول مرة جاري تعبئة 1000 رائد مجتمعي رجل لاستهداف الرجال بحملات التوعية.

ويشار أن الرائدات نفذن حملات توعية تصل إلى 21 مليون مستفيدة، بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية التي تعلي قيمة المرأة والأسرة والبيئة والمجتمع.

وقالت وزيرة التضامن إن الوزارة انتهت من تدريب 5.8 مليون من الشابات والشباب المقبلين على الزواج على البرنامج الرئاسي “مودة” سواء مباشر أو عن بعد، ووصلت الحملة الإعلامية التي تستهدف الحفاظ على كيان الأسرة إلى 25 مليون من المواطنين، بالإضافة إلى زيادة مركز استقبال النساء ضحايا العنف لتصل إلى 11 مركز بزيادة نسبتها 22 %.

وفي ختام كلمتها قالت: “على قدر أهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر الأحلام تتسع الأرض.. فلتعاهدي نفسك أن يكون النجاح حليفك.. على أكتافك تبني الأمم، وفي قلبك نور يضئ العالم”.