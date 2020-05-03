منها تطبيق «cut Egypt» و«مزين».. «حلاق أونلاين» في زمن كورونا

يبدو أن التكنولوجيا فرضت سيطرتها بالكامل على كافة المهن ومنها وظيفة “الحلاق” لاسيما مع انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وفي الوقت الذي يتخوف فيه الأفراد من الذهاب حاليا لصالونات الحلاقة خوفا من الإصابة ظهرت تطبيقات على أجهزة هواتف ” الآندرويد ” و” الآيفون ” لخلق منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الحلاقين والكوافير وأعمال الميكب ارتيست أونلاين وعلى رأسها تطبيق (مزين) .

ويقدم تطبيق مزين الخدمة مجانا لجميع محلات الحلاقة لمدة 6 شهور، علما بأن الخدمة متوافرة فى المحل أو منزل العميل ولصاحب المحل الحق الكامل فى تحديد التسعيرة المناسبة.

ويوفر التطبيق عدة مزايا مقارنة بالمنافسين الأخرين منها أحقية صاحب صالون الحلاقة فى قبول أو رفض طلبات العملاء ، إلى جانب إدارة الموظفين عن بعد ، وتعدد طرق الدفع سواء نقدا أو باستخدام البطاقات الائتمانية، وتحديد مكان وساعات العمل .

كما يوجد أيضا تطبيق Cut Egypt لحجز صالون الحلاقة أون لاين، والذي استطاع التطبيق منذ إطلاقه فى شهر أكتوبر الماضى جذب 150 صالون حلاقة، وينفذ حالياً 300 أوردر شهرياً والتطبيق متاح حالياً على هواتف الأندرويد وios.

ويتيح التطبيق نظام إدارى وتسويقى متميز لصالون الحلاقة يجعله يخدم العميل بشكل متميز ويسوق اسمه بشكل أفضل ويزيد من أرباحه.

إلى جانب إمكانية حجز صالون الحلاقة أون لاين، حيث أصبح هناك قرابة 150 صالون حلاقة، في طريقها للتوسع بشكل أكبر فى عدد من محافظات الجمهورية، ويعتزم التطبيق نشر الخدمة فى جميع المحافظات قبل نهاية العام، للصالونات الحريمى والرجالى، أبرزها الإسكندرية والغربية.

مع العلم بأن متوسط سعر الخدمة يتراوح من 50 إلى 120 جنيها، ويتم التعامل مع الفئات العالية من الصالونات للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للعميل.