منها تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق أحكام القانون.. «مشروعات النواب» تقر مزايا لدعم وحدات الطعام المتنقلة

وافقت لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي خلال اجتماعها امس الاحد، علي اضافة عدد من المزايا ضمن التعديلات النهائية بمشروع قانون عربات الطعام المتنقلة ومنها أن يكون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجهات مانحة الترخيص للتيسير علي الشباب وحتي يتم الإستفادة من مزايات قانون 125 لسسنة 2020 .

كما تضمنت التعديلات جهات الولاية سواء المحافظين أو هيئة المجتمعات العمرانية بتحديد أماكن لعربات الطعام المتنقلة ، بالاضافة إلي تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تطبيق أحكام القانون للتيسير وتذليل العقبات التي تقابل الشباب.

مشروعات النواب: 25 اجتماعا برلمانية لمناقشة الأثر التشربعى للقانون ولم يطبق

من جانبه، كشف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب عن أن اللجنة عقدت 25 إجتماعا منذ عام 2018 حتي اليوم لقياس الأثر التشريعي للقانون ولكنه لم يطبق .

وقال النائب ” محمد مرعي: أن القانون رقم 92 لسنة 2018 والذى يتضمن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة لم يُفعل بالشكل المطلوب منذ صدوره وحتى اللحظة الراهنة، لوجود الكثير من الجهات ذات الصلة ، وهو الأمر الذي كان له أثراً سلبياً على تطبيقه بسبب التشابك بين تلك الجهات.