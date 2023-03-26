«منها تسهيل استخراج بطاقة الخدمات وكابيتانو».. 5 مطالب في «الشيوخ» لدعم ذوي الإعاقة

طالب برلمانيون خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الأحد ، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق ، بضرورة تطبيق توظيف نسبة الـ 5% لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلي رقمنة مراكز الشباب وإطلاق مشروع كابيتانو لاكتشاف المواهب الرياضة لذوي الإعاقة ، إلي جانب تفعيل دور المركز القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة “استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملاءمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

1- رقمنة مراكز الشباب

من جانبه طالب النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة رقمنة الخدمات داخل مراكز الشباب، مؤكدا أن رقمنة الخدمات داخل مراكز الشباب سوف تنعكس على الرياضة المصرية بالنمو.

2- إطلاق مشروع كابيتانو

كما دعا عضو مجلس الشيوخ لإطلاق مشروع كابيتانو مصر لذوي الإعاقة، لاكتشاف مواهب الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال”عمارة” إن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب تولي لذوي الإعاقة اهتماما خاصا، كما أن الدستور المصري كفل ممارسة الرياضة لجميع المصريين ولم يفرق بين الأشخاص العاديين والأشخاص ذوي الإعاقة”.



وأشار “عمارة” إلى أن المصريين خلال مشاركتهم في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية بطوكيو أبهرونا، وكانوا بمثابة فخر لنا جميعا، مؤكدا أن قانون 10 لسنة 2018 يتضمن حقوقا كاملة لأشخاص ذوي الإعاقة “.

وأضاف:” أتمنى من الحكومة أن تعمل على ماكينة خدمات وزارة الشباب، بحيث يكون لدينا بيانات ومعلومات، مما يسهل عملية الكشافة للاعبين، مما ينعكس بالنمو علي الرياضة المصرية “.

3-تطبيق نسبة التوظيف 5% لذوي الإعاقة

كما طالبت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الشباب والرياضة بتطبيق نسبة التوظيف 5% لذوي الإعاقة المنصوص عليها بالقانون، مضيفة:” ولو في إتاحة لتزويد هذه النسبة يكون أفضل نظرا لأن أصحاب القدرات الخاصة لديهم طاقات جيدة جدا “.

وقالت” الفقي “:” ذوو الإعاقة متميزين جدا في الرياضة “داعية لتوفير لغة الإشارة داخل مراكز الشباب من أجل لتعليم لغة الإشارة للتواصل والتعامل.



واقترحت” الفقي “توفير مراكز للحرف اليدوية داخل مراكز الشباب لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة، كما دعت أن يتم تعاون بين المجلس القومي لشئون الإعاقة ووزارة الشباب، مشيرة إلى أن المجلس القومي لشئون الإعاقة هو الجهة المعنية بذوي الإعاقة.



كما طالبت بإعفاء المعاقين من رسوم الاشتراك بمراكز الشباب، مؤكدة أن مراكز الشباب تعتبر بمثابة أماكن لممارسة الرياضة والتعليم لذوي الإعاقة”.

4-مطالب في مجلس الشيوخ بدور حقيقي «للقومي للأشخاص ذوي الإعاقة»



وطالب النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بدور حقيقي للمجلس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.



وأضاف النائب محمد فريد ” الدستور و التشريعات تكرس حقوق ذوي الإعاقة ، ولدينا اهتمام سياسي وإرادة سياسية حقيقية لتطبيق ما ورد في القوانين والدستور ، ولكن لدينا تحديات تتعلق بالسياسات التنفيذية وهو ما يمكن أن نطلق عليه ” إعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة “.



وقال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، لدينا استراتيجية وطنية لحقوق الانسان والمشكلة الحقيقية تكمن في أن المجلس القومي لذوي الإعاقة لا يقوم بدوره ، ولابد من الإسراع في إصدار كروت الخدمات المتكاملة ، ومواجهة كافة المعوقات التي تعترض تحقيق الأهداف و السياسيات على أرض الواقع .



وقال النائب محمد فريد ” لابد من تفعيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ليقوم بالمهام الموكلة إليه ، فالمجتمع قوي بقوة أضعف شخص فيه وذلك لن يأتي إلا بقيام هذا المجلس بدوره ” .

النائب حسام الخولي رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس الشيوخ

5- تسهيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

من ناحيته، انتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، حسام الخولي التباطؤ في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، قائلا:” استخراج هذه البطاقة من المفترض ان يكون أسهل كارنيه”.



وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم “في ناس تقضي عامين وثلاثة وأربعة للحصول على الكارنيه، يقضي أشهر للدخول على السيستم ولما يخلص تكون معجزة المعجزات”.



ولفت الخولي إلى أن استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة تحل معاناة المعاق ، وقال “وأنا أحل معاناة ذوي الإعاقة أحل معاناة عائلة وبالتالي نتكلم في رقم كبير”.



وعلق رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق “المسألة أعمق في جراحها وتمس أسر كثيرة جدًا أناشد لجنة التضامن أن تبدأ ونحن معها في هذا الأمر”.