منها بطاقات هدايا.. مؤسس كريم يكشف عن الخدمات الجديدة للتطبيق الشامل

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم أونلاين للإعلان عن تحولها إلى منصة خدمات شاملة.

كشف مدثر شيخة ، الشريك المؤسس لشركة كريم الإماراتية لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول ، عن إطلاق الشركة حزمة من خدمات القيمة المضافة الجديدة للعملاء منها بطاقات الهدايا وخدمة نقل الأفراد من مدينة لأخرى إلى جانب برنامج الولاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم أونلاين للإعلان عن تحولها إلى منصة خدمات شاملة.

وقال شيخة إن بطاقة الهدايا تمكن المستخدم عبر رقم مسلسل من الحصول على بعض خدمات من مواقع أمازون لخدمات التجارة الإلكترونية ونيفيلكس ، كما تتيح خدمة نقل الأفراد من مدينة لأخرى عدة مزايا إضافية للعملاء والكباتن منها المدن المتاح التنقل إليها ومعرفة تكلفة الحجز مسبقا مع إتاحة الحق للعميل فى تحديد رحلة العودة .

وأوضح أن العميل أيضا يحصل بموجب برنامج الولاء على نقاط مجانية عن كل رحلة يحصول من خلالها على خصومات وعروض من شركاء كريم.